Что слушают россияне: названы самые популярные треки 2018 года

В тoп-10 Общероссийского хит-парада самых популярных песен примерно поровну российских и зарубежных исполнителей. Причем, слушать и ценить песни на русском языке стали теперь намного чаще. В отличие от прошлого года, когда в лидерах были в основном англоязычные хиты…

Первое место, впрочем, досталось электронному дуэту Dynoro и Gigi D'Agostino - с песней In My Mind.Это умиротворяющий синти-поп с детскими голосами и расслабляющим, уютным саундом. Идеальный саундтрек для мультфильма или неспешного вечернего отдыха.

В числе лидеров также предсказуемо оказались русскоязычные рэперы Джа Халиб и Матранг. И французский диджей Дэвид Гетта (в дуэте с певице Sia) с очередным евро-дэнс шлягером… В десятку лучших попали и две стильные, красивые певицы из Украины. Регулярно выступающая у нас Светлана Лобода (поющая тоже на русском языке) и дебютантка чарта - певица Maruv (Анна Корсун), исполняющая дефицитный ныне глянцевый англоязычный электро-поп с элементами new wave 80-х, в традициях Ким Уайлд. На ностальгии она во многом и сыграла…

Впервые в списке лидеров оказался Филипп Киркоров с песней "Цвет настроения синий", которую он успел использовать и для рекламы медицинского препарата. Нашлось место в тoп-10 и для Монеточки с треком "Каждый раз" - лучшим и единственным хитом с ее альбома 2018 года.

1. Dynoro, Gigi D'Agostino - In My Mind

2. Maruv & Boosin - Drunk Groove

3. Matrang - Медуза

4. Jah Khalib - Медина

5. Loboda - SuperSTAR

6. Монеточка - "Каждый раз"

7. Sia, David Guetta - Flames

8. Clean Bandit, Demi Lovato - Solo

9. Calvin Harris, Dua Lipa - One Kiss

10. Филипп Киркоров - "Цвет настроения синий"

Кстати

Жаль, что совсем немного до тoп-10 не дотянули еще две песни. Холодный, отстраненный, но ритмичный и с пылкой внутренней энергетикой хит "Не модные" Елены Темниковой (в этом году певица очень прогрессировала и наконец, нашла после ухода из группы "Серебро" собственный, моментально узнаваемый звук) и "Миллион алых роз" в исполнении Егора Крида.

Дословно

Учитывались данные о прослушиваниях треков и альбомов на "Яндекс.Музыке" с января по ноябрь 2018 года.