Что слушают россияне: названы самые популярные треки 2018 года

Первое место, впрочем, досталось электронному дуэту Dynoro и Gigi D'Agostino - с песней In My Mind.Это умиротворяющий синти-поп с детскими голосами и расслабляющим, уютным саундом. Идеальный саундтрек для мультфильма или неспешного вечернего отдыха.
В числе лидеров также предсказуемо оказались русскоязычные рэперы Джа Халиб и Матранг. И французский диджей Дэвид Гетта (в дуэте с певице Sia) с очередным евро-дэнс шлягером… В десятку лучших попали и две стильные, красивые певицы из Украины. Регулярно выступающая у нас Светлана Лобода (поющая тоже на русском языке) и дебютантка чарта - певица Maruv (Анна Корсун), исполняющая дефицитный ныне глянцевый англоязычный электро-поп с элементами new wave 80-х, в традициях Ким Уайлд. На ностальгии она во многом и сыграла…
Впервые в списке лидеров оказался Филипп Киркоров с песней "Цвет настроения синий", которую он успел использовать и для рекламы медицинского препарата. Нашлось место в тoп-10 и для Монеточки с треком "Каждый раз" - лучшим и единственным хитом с ее альбома 2018 года.
1. Dynoro, Gigi D'Agostino - In My Mind
2. Maruv & Boosin - Drunk Groove
3. Matrang - Медуза
4. Jah Khalib - Медина
5. Loboda - SuperSTAR
6. Монеточка - "Каждый раз"
7. Sia, David Guetta - Flames
8. Clean Bandit, Demi Lovato - Solo
9. Calvin Harris, Dua Lipa - One Kiss
10. Филипп Киркоров - "Цвет настроения синий"
Кстати
Жаль, что совсем немного до тoп-10 не дотянули еще две песни. Холодный, отстраненный, но ритмичный и с пылкой внутренней энергетикой хит "Не модные" Елены Темниковой (в этом году певица очень прогрессировала и наконец, нашла после ухода из группы "Серебро" собственный, моментально узнаваемый звук) и "Миллион алых роз" в исполнении Егора Крида.
Учитывались данные о прослушиваниях треков и альбомов на "Яндекс.Музыке" с января по ноябрь 2018 года.