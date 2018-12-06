Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, который направлен на защиту бизнеса. Благодаря поправкам расширяется перечень экономических преступлений, дела по которым могут быть закрыты при возмещении ущерба.

Уголовное преследование прекратят, если бизнесмен совершил нарушение впервые. Кроме того, он должен возместить ущерб, причиненный гражданину, организации или государству. Эта норма уже действует, если бизнесмен обвиняется в незаконном предпринимательстве или нарушениях в сфере маркировки товаров, а также неправомерных действиях при банкротстве.

Президентский законопроект добавляет в этот перечень преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенничеством в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации, а также с неисполнением бизнес-обязательств.

В перечень также попадает присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата, а также причинение ущерба путем обмана. Во всех случаях речь идет именно о небольшой тяжести преступлений. Законопроект также касается случаев невыплаты зарплаты, пенсий, стипендий и пособий. Конечно, для освобождения от тюрьмы понадобится в полном объеме погасить долги и выплатить компенсации.