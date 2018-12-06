Уголовное преследование прекратят, если бизнесмен совершил нарушение впервые. Кроме того, он должен возместить ущерб, причиненный гражданину, организации или государству. Эта норма уже действует, если бизнесмен обвиняется в незаконном предпринимательстве или нарушениях в сфере маркировки товаров, а также неправомерных действиях при банкротстве.
Президентский законопроект добавляет в этот перечень преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенничеством в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации, а также с неисполнением бизнес-обязательств.
В перечень также попадает присвоение авторства или плагиат, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрата, а также причинение ущерба путем обмана. Во всех случаях речь идет именно о небольшой тяжести преступлений. Законопроект также касается случаев невыплаты зарплаты, пенсий, стипендий и пособий. Конечно, для освобождения от тюрьмы понадобится в полном объеме погасить долги и выплатить компенсации.