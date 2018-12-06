Должники не смогут переписывать имущество на жен и детей

На практике часто возникают ситуации, когда с человека нечего взять, хотя его жена и дети живут в роскоши. Когда кредиторы начинают поднимать документы, выясняется, что должник поступил как заботливый муж и отец: переписал на родных все, что имеет. Но только ли благородство и думы о близких двигали им? У кредиторов всегда на этот счет возникают сомнения.
Согласно подготовленному документу кредиторы вправе подключиться к процедуре раздела имущества между должником и его второй половинкой и оспорить сделки, которые посчитают липовыми.
"Наболевший вопрос о злоупотреблениях супругов в стиле "муж и жена - одна сатана" теперь будет разрешен, - сказал "РГ" адвокат Вячеслав Голенев. - Например, муж с женой заключают алиментное соглашение или соглашение о разделе имущества, в котором сумма алиментов на одного ребенка составляет, условно говоря, десять миллионов рублей в месяц, либо супруге передается 99 процентов имущества, а супруг, у которого масса обязательств, остается, условно, в одной рубашке".
По закону супруги вправе в любой момент разделить имущество. Но если у кого-то долги, сделать это придется под надзором кредиторов.
"Следует поддержать и предложение об объединении дел о банкротстве обоих супругов, - говорит Вячеслав Голенев. - Это нововведение навеяно свежей судебной практикой".
По его словам, подобный подход позволит исключить ситуации, когда с одного из супругов раньше времени спишут долги, когда все семейное имущество еще не распределено и все процедуры не закончены.
Но это не значит, что процедуру банкротства надо будет обязательно включать для всей семьи. Если задолжал кто-то один, то ему придется разбираться и с кредиторами, и с родными. Но когда жена должника хочет полностью от него отделиться и забрать свое, суды должны досконально вникнуть и разделить по справедливости, а также выяснить, должна ли семья отвечать по долгу или вся тяжесть лежит на муже. Поэтому на практике не исключено, что делить будут не только имущество, но и долг.
Также документ подробно объясняет, что нельзя забрать у банкрота ни при каких обстоятельствах.
"Процедура личного банкротства призвана защитить граждан, попавших в трудную финансовую ситуацию, - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Она позволяет списать безнадежные долги после того, как будет проведен жесткий аудит финансового состояния человека. При проведении такого аудита важно соблюдать баланс между правами должника и правами кредитора. Закон гарантирует человеку, проходящему процедуру личного банкротства, сохранение определенного имущественного минимума, необходимого для жизни. Разъяснения Пленума Верховного суда России помогут судам более эффективно рассматривать подобные дела. В частности, крайне важны разъяснения, что именно в обязательном порядке исключается из конкурсной массы. Пленум разрешает при наличии серьезных причин повышать базовый имущественный минимум, оставляемый должнику. Например, если человек болен и ему необходимы средства на лечение".
Кстати, вчера в кулуарах пленума председатель Совета судей Виктор Момотов подтвердил "РГ", что Совет судей разрабатывает типовые правила поведения в суде и они призваны укрепить авторитет правосудия.
"В вопросах уважения к суду особое значение придается поведению судебных представителей и адвокатов, которые должны проявлять профессионализм и добросовестность. Именно они во многом формируют мнение о судебной системе, - сказал он. - Европейский суд неоднократно указывал на особый статус адвокатов в отправлении правосудия, относя их к посредникам между обществом и судом".
Виктор Момотов особо подчеркнул, что ни адвокаты, ни прокуроры не являются частью правосудия, они профессиональные участники процесса.
"Согласно Конституции правосудие в России осуществляется только судом (часть 1 статьи 118), - сказал Виктор Момотов. - То есть не прокуратурой и не адвокатурой. Аналогичные положения закреплены в конституциях всех цивилизованных государств, и ни в одном из них адвокат не входит в состав суда".