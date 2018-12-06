Должники не смогут переписывать имущество на жен и детей

В четверг пленум Верховного суда России обсудил проект постановления по процедуре личного банкротства. Подготовленные разъяснения закрывают лазейки для должников, пытающихся раздать все свои богатства родным, лишь бы не платить по долгам.

На практике часто возникают ситуации, когда с человека нечего взять, хотя его жена и дети живут в роскоши. Когда кредиторы начинают поднимать документы, выясняется, что должник поступил как заботливый муж и отец: переписал на родных все, что имеет. Но только ли благородство и думы о близких двигали им? У кредиторов всегда на этот счет возникают сомнения.

Согласно подготовленному документу кредиторы вправе подключиться к процедуре раздела имущества между должником и его второй половинкой и оспорить сделки, которые посчитают липовыми.

"Наболевший вопрос о злоупотреблениях супругов в стиле "муж и жена - одна сатана" теперь будет разрешен, - сказал "РГ" адвокат Вячеслав Голенев. - Например, муж с женой заключают алиментное соглашение или соглашение о разделе имущества, в котором сумма алиментов на одного ребенка составляет, условно говоря, десять миллионов рублей в месяц, либо супруге передается 99 процентов имущества, а супруг, у которого масса обязательств, остается, условно, в одной рубашке".

По закону супруги вправе в любой момент разделить имущество. Но если у кого-то долги, сделать это придется под надзором кредиторов.

"Следует поддержать и предложение об объединении дел о банкротстве обоих супругов, - говорит Вячеслав Голенев. - Это нововведение навеяно свежей судебной практикой".

По его словам, подобный подход позволит исключить ситуации, когда с одного из супругов раньше времени спишут долги, когда все семейное имущество еще не распределено и все процедуры не закончены.

Но это не значит, что процедуру банкротства надо будет обязательно включать для всей семьи. Если задолжал кто-то один, то ему придется разбираться и с кредиторами, и с родными. Но когда жена должника хочет полностью от него отделиться и забрать свое, суды должны досконально вникнуть и разделить по справедливости, а также выяснить, должна ли семья отвечать по долгу или вся тяжесть лежит на муже. Поэтому на практике не исключено, что делить будут не только имущество, но и долг.

Также документ подробно объясняет, что нельзя забрать у банкрота ни при каких обстоятельствах.

Верховный суд подтвердил, что на единственное жилье должника распространяется иммунитет

"Процедура личного банкротства призвана защитить граждан, попавших в трудную финансовую ситуацию, - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Она позволяет списать безнадежные долги после того, как будет проведен жесткий аудит финансового состояния человека. При проведении такого аудита важно соблюдать баланс между правами должника и правами кредитора. Закон гарантирует человеку, проходящему процедуру личного банкротства, сохранение определенного имущественного минимума, необходимого для жизни. Разъяснения Пленума Верховного суда России помогут судам более эффективно рассматривать подобные дела. В частности, крайне важны разъяснения, что именно в обязательном порядке исключается из конкурсной массы. Пленум разрешает при наличии серьезных причин повышать базовый имущественный минимум, оставляемый должнику. Например, если человек болен и ему необходимы средства на лечение".

Кстати, вчера в кулуарах пленума председатель Совета судей Виктор Момотов подтвердил "РГ", что Совет судей разрабатывает типовые правила поведения в суде и они призваны укрепить авторитет правосудия.

"В вопросах уважения к суду особое значение придается поведению судебных представителей и адвокатов, которые должны проявлять профессионализм и добросовестность. Именно они во многом формируют мнение о судебной системе, - сказал он. - Европейский суд неоднократно указывал на особый статус адвокатов в отправлении правосудия, относя их к посредникам между обществом и судом".

Виктор Момотов особо подчеркнул, что ни адвокаты, ни прокуроры не являются частью правосудия, они профессиональные участники процесса.

"Согласно Конституции правосудие в России осуществляется только судом (часть 1 статьи 118), - сказал Виктор Момотов. - То есть не прокуратурой и не адвокатурой. Аналогичные положения закреплены в конституциях всех цивилизованных государств, и ни в одном из них адвокат не входит в состав суда".