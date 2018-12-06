Два самолета ВМС США столкнулись в небе над Японией

В воздушном пространстве Японии столкнулись американский истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130. Инцидент произошел в два часа ночи по местному времени.

Сейчас продолжается спасательная операция, в которой участвуют американские и японские военнослужащие. ТАСС со ссылкой на телеканал NHK сообщает, что оба самолета взлетели с базы Ивакуни и проводили "плановый учебный полет". На борту находились семь человек. Одного пилота удалось спасти.

По предварительным данным, столкновение могло произойти во время дозаправки.