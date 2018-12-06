Джастин Тимберлейк отменил концерты из-за состояния здоровья

Не прекратились проблемы самочувствия 37-летнего американского певца-танцора-актера-продюсера, бывшего жениха бывшей поп-принцессы Бритни Спирс Джастина Тимберлейка.

Ранее сообщалось, что артисту диагностировали серьезное повреждение связок, врачи запретили Джастину петь и он был вынужден перенести даты своих шоу.

Теперь - новая информация: болезнь не отступает. И, как пишет артист, ему пришлось отменить концерты в рамках тура Man of the Woods.

Музыкант пояснил, что процесс восстановления связок идет, но "до нормы еще далеко". При этом певец пока не может твердо называть конкретных дат возвращения на сцену, поскольку специалисты прописали его горлу хорошенько отдохнуть.

Джастин Тимберлейк родился в 1981-м в Мемфисе. Призер четырех "Эмми" и девяти "Грэмми". Записал пять сольных альбомов, последний - в этом году. В поддержку чего и был запланирован тур.

Снялся в фильмах "Они поменялись местами", "Эдисон", "Альфа Дог", "Стон черной змеи", "Социальная сеть", "Внутри Льюина Дэвиса".

Женат на актрисе Джессике Бил.