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06.12.2018 20:15
Рубрика: Власть

Работа над имиджем

"Единую Россию" на съезде ждет обновление
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
В пятницу в Москве откроется XVIII съезд "Единой России". Ожидается, что в его работе примут участие 3500 человек, из них 746 делегатов от региональных отделений партии и 917 представителей СМИ. Как рассказали "РГ" в руководстве партии, на съезде будут обсуждаться те предложения, которые поступили от регионов в рамках дискуссии "Обновление 2018". Отдельное внимание будет также уделено разработке этических норм для членов "Единой России".

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак пояснил "РГ", что во время дискуссий в регионах обсуждались вопросы имиджа партии и поведения коллег. "Среди предложений "адекватного" поведения" - воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб авторитету партии. Подчеркну, большинство наших однопартийцев - достойные люди. Но, к сожалению, из-за отдельных наших представителей, позволяющих себе высокомерие, чванство в заявлениях и поступках, страдает вся партия. Такие моменты невозможно регулировать юридическими нормами. Нам необходимы понятные этические нормы для всех наших коллег, и мы обсудим этот вопрос в первый день работы съезда", - рассказал Турчак.

Фото: Александр Астафьев / Пресс-служба правительства РФ / ТАСС
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В целом итогом дискуссии "Обновление 2018", которая накануне съезда прошла во всех регионах, стал перечень из более чем 2 тысяч предложений и рекомендаций по совершенствованию работы партии и ее институтов. Многие из них будут обсуждаться на съезде в рамках работы дискуссионных площадок. Об этом рассказал "РГ" заместитель секретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко. "Практически все регионы отметили необходимость стимулирования наиболее активных "первичек", чья работа направлена на реальную помощь местным жителям. Ключевые предложения из регионов обязательно будут закреплены решением XVIII съезда партии", - заверил он.

Отдельное внимание будет уделено разработке этических норм для членов "Единой России"

На форуме также пройдет кадровая ротация руководящих органов партии. Как пояснили в пресс-службе, она проводится ежегодно. В соответствии с партийным уставом состав генерального совета партии должен обновляться на съезде не менее чем на 15 процентов. При этом не менее 20 процентов членов генсовета избираются из числа представителей местных и первичных отделений. В свою очередь Турчак напомнил "РГ", что по итогам прошедших сентябрьских выборов уже были сделаны соответствующие кадровые перестановки. "Для любой политической партии главным и единственным критерием работы является доверие граждан и результаты выборов. Для партии должно стать естественным правилом, что кадровые решения напрямую и всегда коррелируются с электоральными результатами", - сказал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"
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