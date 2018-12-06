Ученые завершили эксперимент по трансплантации сердца свиньи обезьяне

Опыт по пересадке сердца свиньи обезьяне завершен успешно. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Мечта человечества о пересадке органов животных в человеческий организм - это называется ксенотрансплантация - уже далеко не удел писателей-фантастов. Ученые давно бьются над осуществлением этого замысла, который снял бы все моральные барьеры, который существуют при пересадке органов от человека человеку.

Технически у современной медицины есть все возможности для любой пересадки. Только сама природа противится этому. Главная проблема - это реакция иммунной системы реципиента, которая отторгает "чужие" органы. Ученые пытаются "обмануть" организм при помощи генной терапии.

Недавно американскому генетику из Гарвардского университета Джорджу Черчу удалось с помощью геномного редактора удалить метки "свой-чужой", внеся коррективы в ДНК животного и вырастить несколько десятков генномодифицированных свиней.

Следующий шаг сделали его коллеги из Мюнхенского университета, пересадив частично "очеловеченное" сердце в тело обезьяны-бабуина. Как рассказывает издание, первые опыты закончились неудачей, органы погибали еще до пересадки, из шести обезьян выжила только одна, продержавшись около месяца. Не повезло и следующей партии бабуинов, скончавшихся после операции от гипертрофии сердца и инфарктов: оказалось, что уровень давления в теле свиньи ниже, чем у обезьяны, и сердце не справлялось с новой нагрузкой.

После того, как подопытным стали вводить лекарства, понижающие артериальное давление и блокирующие рост клеток сердца, бабуины стали выживать. Само сердце свиньи прижилось в организме бабуина нормально, патологических изменений не возникало, иммунной реакции организма не наблюдалось.

Успешное завершение эксперимента, как считают ученые, приблизило человечество к использованию донорского сердца от свиньи.