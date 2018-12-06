Эксперт выяснил, каких долгов у россиян больше всего

Чаще всего российские семьи испытывают трудности при оплате жилищно-коммунальных платежей. Таких во втором квартале этого года было 7,5 процента.

Чаще всего российские семьи испытывают трудности при оплате жилищно-коммунальных платежей. Таких во втором квартале этого года было 7,5 процента.

На втором месте сложности с приобретением лекарств - 7 процентов домохозяйств.

На третьем месте - проблемы с оплатой счетов за электроэнергию, их имели 5,1 процента. На четвертом месте - платежи по кредитам, 4,4 процента семей.

Наконец, на пятом месте - оплата основного или дополнительного образования для себя или детей. Доля домохозяйств, которые столкнулись с этими трудностями, составила 2,7 процента.

Такую статистику, основываясь на данных Росстата, специально для "Российской газеты" подготовил проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

По каждой этой позиции за год произошло снижение количества семей, испытавших проблемы с оплатой. По лекарствам их стало меньше на 1,9 процента. По ЖКХ - на 1,4. По электроэнергии - на 1 процент. По образованию - на 0,3. По кредитам - на 0,1. Алексей Зубец в разговоре с "РГ" подчеркнул: хотя проблема неплатежей все еще и существует, но она явно имеет тенденцию к ослаблению своей значимости.

Среди домохозяйств, имеющих наибольшее проблемы с оплатой кредитов, выделяются многодетные семьи (их 10 процентов), молодые (7,8), а также неполные (6,8 процента). "Но надо сказать, что среди представителей нижней имущественной группы, среди 20 процентов наименее состоятельных россиян, уровень проблем с оплатой кредитов не столь велик. О сложностях с оплатой кредитов в этой группе заявили всего лишь 3,6 процента населения", - отмечает Зубец. Впрочем, это и понятно - им не так часто удается взять заем у банка.