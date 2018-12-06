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06.12.2018 09:16
Рубрика: Экономика

Эксперты обсудят последствия внедрения новых технологий на конференции EMERTECH 2018

Текст: Евгений Гайва

Ключевые тренды и экономические последствия внедрения новых технологий обсудят российские и зарубежные эксперты в ходе международной конференции EMERTECH 2018 "Прорывные технологии: вызовы развитию общества и глобального управления" 13-14 декабря.

Конференцию проводит Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН совместно с Центром стратегического прогнозирования Атлантического совета (США) и корейско-российским Центром сотрудничества по науке и технологиям (KORUSTEC). ИМЭМО РАН вместе с зарубежными партнерами работает над формированием научно обоснованных прогнозов и оценок новых рисков и возможностей управления. Международное сотрудничество также направлено на выработку научно обоснованных решений по преодолению возможных угроз.

В целом проект объединяет три научно-образовательных программы и два вебинара. Участие в обсуждении проблем эффективного использования перспективных технологий и устойчивого экономического развития в современном мире принимают молодые ученые-международники, политологи, журналисты, представители исследовательских центров и гражданского общества России, стран СНГ и Балтии.

Итоговой частью проекта станет программа "Диалог технологичного будущего", в рамках которой пройдут встречи, круглые столы и семинары с ведущими специалистами в области международных отношений и технологического развития. Участники предыдущих блоков проекта представят результаты своей совместной деятельности и практические рекомендации для стран-участниц.

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