"ЕвроХим" открыл первое в России производство гранулированного карбамида с серой

В Тульской области на предприятии "Новомосковский "Азот" минерально-химической компании "ЕвроХим" состоялось торжественное открытие первого в России производства карбамида с серой. Общий объем инвестиций в новое производство 5,4 миллиарда рублей.

Финансовым партнером проекта выступил Фонд развития промышленности России, который выделил заемные средства в размере 500 миллионов по льготной ставке пять процентов.

Карбамид с серой широко используется в Европе, но в нашей стране такое удобрение ранее не производили. По словам специалистов, сера - незаменимый и основной элемент питания всех растений, наряду с азотом это составная часть белка. От серы зависит эффективность усвоения других удобрений: например, при ее недостатке накапливается азот в форме нитратов. Ее присутствие влияет на вид и внутренние качества, темпы роста, здоровье растений. Это, как маленькая деталь, без которой механизм не может правильно работать. Особенно в ней нуждаются масличные культуры, пшеница, капуста, кукуруза, сахарная свекла.

По словам тульского фермера Валерия Кравцова, использование карбамида с серой позволило выращивать сою на юге Тульской области с высокой рентабельностью.

Аграрии говорят, что эти удобрения "работают" не столько на повышение количественных показателей, сколько на качество урожая. А главное - помогают сельхозпроизводителям существенно экономить деньги. Между тем, в Центральной России практически все пахотные земли испытывают недостаток в сере.

Теперь это ценное для сельского хозяйства удобрение начали производить и в России. Мощность производства карбамида с серой на НАК "Азот" - 600 тонн в сутки.

Производить здесь будут несколько видов продукта с содержанием серы от 4 до 12 процентов, а также гранулированный карбамид.

Новое производственное отделение построено по технологии голландской компании "Stamicarbon". Генеральным подрядчиком строительства выступило предприятие компании "ЕвроХим" "Новомосковск-Ремстройсервис", имеющее опыт строительства цехов большой производственной мощности. По словам представителя подрядчика, проект уникален. О его сложности говорят хотя бы такие цифры: при строительстве цеха использовано 8 тысяч кубометров бетона, проложено 19,5 километров труб. Строительство началось в 2015 году, стройка, наладка и монтаж оборудования потребовали труда более семисот специалистов. К слову, при проектировании цеха особое внимание уделялось экологической составляющей.

- Продукция инновационная. Это направление - не тренд, а стремление к совершенству, новым возможностям. Впереди у нас новые инвестпроекты. Новая площадка будет развиваться. Мы придем к производству новых продуктов, - подчеркнул генеральный директор МХК "ЕвроХим" Игорь Нечаев.

Игорь Нечаев поблагодарил правительство Тульской области, главу региона за помощь и поддержку. Он также отметил, что открытие нового цеха произошло в год 85-летия НАК "Азот". По его словам, на территории предприятия создана особая экономическая зона - это гарантия развития и создания новых производств.

- Предприятия компании "ЕвроХим" занимают особое место в промышленном комплексе Тульской области, - заметил на открытии нового производства холдинга в Новомосковске первый заместитель губернатора области - председатель регионального правительства Валерий Шерин. - "ЕвроХим" ежегодно инвестирует в развитие промышленной площадки не менее 4 миллиардов рублей, входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Тульской области. НАК "Азот" - крупнейший в Европе производитель минеральных удобрений. Высокий спрос на продукцию предприятия - не только на территории России, но и за рубежом. Это самый яркий показатель качества производимой продукции.

В свою очередь начальник управления региональной политики Фонда развития промышленности Владимир Боргардт отметил, что запуск этого производства удобрений нового поколения в стране - это "реальный проект, позволяющий вывести на новый уровень и предприятие, и сельское хозяйство". К слову, у карбамида с серой весьма высок и экспортный потенциал.

В ходе торжественной церемонии пуска нового производства отличившимся руководителям, специалистам, рабочим "Новомосковск-Ремстройсервиса" и НАК "Азот" были вручены грамоты Минпромторга РФ, благодарственные письма губернатора и МХК "ЕвроХим". Генеральный директор "Новомосковск-Ремстройсервиса" Андрей Милаков передал символический ключ от нового цеха исполнительному директору НАК "Азот" Александру Савенкову.

И вот нажата символическая кнопка пуска, и первые гранулы нового перспективного удобрения покатились по конвейеру. Под аплодисменты на площадку перед цехом, где проходила церемония, автокар вывез огромную упаковку только что изготовленной продукции и поставил ее на специальный пьедестал для всеобщего обозрения.

Открытие первого в России производства гранулированного карбамида с серой состоялось.