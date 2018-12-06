ФНС запустила сервис для уплаты налогов за третьих лиц

На сайте Федеральной налоговой службы появилась возможность платить налоги за третьих лиц, к примеру, жен, мужей, родителей. Новый ресурс, который запустило фискальное ведомство, позволяет подготовить документы для уплаты налога за третье лицо и произвести все расчеты.

На странице сервиса требуется выбрать категорию налогоплательщика и ввести данные о нем в специальной форме, указав индивидуальный идентификационный номер (ИНН). Если у человека есть сформированный налоговым органом платежный документ с указанным в нем индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате, уточняется в сообщении ФНС.

Возможность оплачивать налоги за третьих лиц появилась у россиян в 2016 году благодаря поправкам в Налоговый кодекс РФ. Речь идет не только о гражданах. Юридические лица также могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а руководители вправе погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств, напоминают в ФНС.

Спрос на услуги электронных сервисов налоговой службы постоянно растет. Третьего декабря истек срок уплаты имущественных налогов граждан за 2017 год. В связи с этим в ноябре ФНС отмечала повышенную активность пользователей "Личного кабинета" для физлиц. За ноябрь 2018 года число запросов к нему составило 35 миллионов, максимальное количество обращений в день достигало 2,5 миллиона.