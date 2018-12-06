Формат овертаймов на хоккейных ЧМ будет изменен

Международная федерация хоккея (IIHF) с 2019 года изменит правила проведения овертаймов на чемпионатах мира. Начиная с турнира в Словакии, дополнительные периоды будут проходить в формате 3x3, то есть на льду будут оставаться только по три полевых игрока. На групповой стадии овертаймы будут длиться максимум пять минут, в поединках плей-офф - 10 минут, а в финале - 20. В случае, если ни одна из команд не сможет отличиться, победителя выявит серия буллитов, однако в решающем матче ЧМ игра будет идти до гола, сообщает пресс-служба IIHF.

По словам главы координационного комитета IIHF Франца Райндля, смена формата (прежде в овертаймах в плей-офф на льду оставались по четыре полевых) позволит сократить продолжительность поединков.

"Введение такого формата в плей-офф сделано и для зрелищности, и для избежания буллитов. Когда играешь "три на три", то больше шансов для того, чтобы забить гол, это справедливее, чем буллиты", - уверен олимпийский чемпион Валерий Каменский, которого цитирует ТАСС.