Новости

Россиянке Марии Бутиной назначили общественного адвоката 22:59
МИД РФ: США нацелена на демонтаж контроля над оружием 22:38
Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета 22:33
Венесуэла начнет использовать российскую систему ГЛОНАСС 22:14
В Анапе три дома загорелись на площади 500 квадратных метров 21:58
СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жана-Люка Годара 21:47
Главы МИД России и Германии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД 21:46
Формат овертаймов на хоккейных ЧМ будет изменен 21:43
В Москве пойман тольяттинский маньяк, нападавший на женщин 21:35
Из-за акций "желтых жилетов" в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню 21:18
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт 21:11
В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство 21:06
Вице-премьер поручил провести мониторинг заросших лесом сельхозземель 20:40
В Ленобласти китайских туристов отправили в колонию за зимний поход 20:33
Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания 20:22
Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 20:03
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 21:43
Рубрика: Спорт

Формат овертаймов на хоккейных ЧМ будет изменен

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) с 2019 года изменит правила проведения овертаймов на чемпионатах мира. Начиная с турнира в Словакии, дополнительные периоды будут проходить в формате 3x3, то есть на льду будут оставаться только по три полевых игрока. На групповой стадии овертаймы будут длиться максимум пять минут, в поединках плей-офф - 10 минут, а в финале - 20. В случае, если ни одна из команд не сможет отличиться, победителя выявит серия буллитов, однако в решающем матче ЧМ игра будет идти до гола, сообщает пресс-служба IIHF.

Названы кандидаты в хоккейную "молодежку" на ЧМ в Канаде

По словам главы координационного комитета IIHF Франца Райндля, смена формата (прежде в овертаймах в плей-офф на льду оставались по четыре полевых) позволит сократить продолжительность поединков.

"Введение такого формата в плей-офф сделано и для зрелищности, и для избежания буллитов. Когда играешь "три на три", то больше шансов для того, чтобы забить гол, это справедливее, чем буллиты", - уверен олимпийский чемпион Валерий Каменский, которого цитирует ТАСС.

На Кубке Первого канала сборная России выступит в боевом составе
Спорт Хоккей Чемпионат мира
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков