Где искупаться на Новый год, не рискуя жизнью и не переплачивая

Год назад Бахрейн еще не был массовым направлением, туристы ехали сюда, скорее, ради того, чтобы включить в свой "послужной список" новую страну. Много нефти, теплое море круглый год, один из этапов "Формулы-1" - вот почти все, что было широко известно об этом королевстве в Персидском заливе. Но в 2018 году туроператоры впервые предложили пакетные туры и привлекательные цены.

И вот уже путешествие в Бахрейн напоминает тур в Арабские Эмираты, но такие, какими они были 10 лет назад.

Виза. Ее граждане России могут получить в аэропорту по прилете, заплатив сбор 15 долларов США.

Безопасность. Здесь абсолютно безопасно.

Отели. В стране представлены ведущие мировые отельные цепочки. Гости могут поселиться в отеле с роскошными интерьерами, напоминающими дворец, или в ультрасовременном отеле, чтобы любоваться захватывающими панорамными видами.

Однако первое, на что следует обращать внимание, выбирая отель, - наличие пляжа. Хоть Бахрейн - островное государство, пляжей здесь мало. А отелей с собственными пляжами еще меньше. Учитывайте это, если для вас купание в море - неотъемлемый элемент отдыха. Собираетесь проводить время активно, гулять, ходить по магазинам, выезжать на экскурсии, а купаться время от времени - можно поселиться и в городском отеле. Но уточните, предоставляет ли отель своим гостям бесплатную услугу трансфера на пляж.

Пляжи. Они в Бахрейне песчаные, вход в море пологий, вода почти всегда теплая. В этом плюс для туристов с маленькими детьми. При желании здесь можно найти отели с детским клубом, где малышей можно оставить на попечение аниматоров.

Питание. В Бахрейне нет системы "все включено". Максимум, что могут предложить туристам, - трехразовое питание с включенным бокалом вина. Но зачастую и это лишнее. Если вы не собираетесь жить в отеле, который стоит вдали от населенных пунктов, достаточно будет завтраков (BB) или полупансиона (HB). Так вы сэкономите на проживании и сможете разнообразить меню, питаясь в ресторанах, где представлены практически все кухни мира.

Дресс-код. Огромный плюс для дам - не нужно ломать голову над гардеробом для поездки. В Бахрейне даже местные жительницы могут одеваться в европейском стиле. Правда, в топах с декольте, в коротких юбках и шортах лучше ходить только на территории отеля.

Нравы. Столица Бахрейна Манама - центр ночной жизни всего региона, здесь самая большая концентрация ночных клубов. Жители Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара приезжают сюда, чтобы сменить обстановку и отдохнуть от строгих законов, действующих на их родине.

Рассказывают, что женщины из некоторых арабских стран, которые вынуждены повседневно ходить в традиционных нарядах и закрывать лицо, в Бахрейне переодеваются в европейскую одежду и ночи напролет танцуют на дискотеках Манамы.

Алкоголь. В Бахрейне нет сухого закона. Алкоголь продается в специальных магазинах, и спиртные напитки можно заказать в ресторане.

Некоторые женщины из арабских стран в Бахрейне переодеваются в европейскую одежду и ночи напролет танцуют на дискотеках

Транспорт. Если далеко идти пешком, можно доехать на такси, заказав его через приложение Uber. Цены демократичные, и к оплате принимают карты.

Досуг. Неподалеку от Манамы есть аквапарк, где можно провести с семьей целый день.

Совместите морскую прогулку с нырянием за жемчугом. Любители скорости могут посетить автодром, где проходят гонки "Формулы 1", или погонять на одной из лучших в мире трасс для картинга. Хотите более острых ощущений - полетайте в аэротрубе!

Чтобы проникнуться местным колоритом, погуляйте по улочкам исторического района Махаррак, посетите национальный музей, сходите на рынок Манама-сук за экзотическими сувенирами.

Шопинг. Что привезти из Бахрейна - жемчуг, изделия из золота, восточные специи. Попробуйте арабский парфюм. В торговых центрах цены фиксированные, а в сувенирных лавках нужно торговаться. И не откладывайте, цены в магазинах аэропорта "кусаются".

Три причины поехать на каникулы в Бахрейн

1. Теплое море тут безопасней, чем в Египте.

2. Отсутствие сухого закона позволит отпраздновать Новый год в российской традиции.

3. Можно наловить жемчуга, а, если рыбацкое счастье отвернется, - купить.

10 фактов о Бахрейне

1. Бахрейн занимает 33 острова в Персидском заливе, связанных между собой мостами.

2. Туристы получают визу в Бахрейн по прилете, заполнив иммиграционную карту и заплатив 15 долларов США

3. Бахрейн - бывшая колония Великобритании, поэтому большинство жителей страны прекрасно владеют английским языком.

4. Время в Бахрейне совпадает с московским.

5. В пустыне Бахрейна уже более 400 лет растет самое одинокое дерево в мире, которое местные жители называют "Хаджарат аль Хая" (Shajarat al-Hayah), что в переводе означает "Дерево жизни".

6. Оригинальный сувенир из Бахрейна - сушеный черный лимон, который используется как ингредиент для приготовления местных блюд.

7. Новый символ Бахрейна - остроконечные башни Всемирного торгового центра. Между башнями установлены ветрогенераторы. Кстати, лучший вид на них открывается с территории отеля Four Seasons.

8. Старейший 5-звездный отель Бахрейна Gulf Hotel строился на берегу моря. Сейчас за счет насыпных территорий вода отступила от отеля на несколько километров.

9. В Бахрейне запросто можно встретить особ королевских кровей.

10. Приехав в Бахрейн через год, вы его не узнаете!