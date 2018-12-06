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06.12.2018 16:19
Рубрика: В мире

Германия узнает имя своего возможного будущего канцлера

Текст: Тимофей Борисов (Гамбург - Москва)
В пятницу в Германии на съезде правящей партии Христианско-Демократический Союз (ХДС) решится, кто будет определять будущее политическое лицо этой ключевой европейской страны. И хотя пока речь идет только о выборах председателя партии, все понимают, что эра Меркель подходит к завершению и претендовать на пост следующего канцлера будет тот человек, которого выберут в Гамбурге. Выбор небольшой. Кандидатов двое - Фридрих Мерц и Аннегрет Крамп-Карренбауер. Именно кто-то из них и станет новым председателем.
Аннегрет Крамп-Карренбауер и Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen Аннегрет Крамп-Карренбауер и Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
Аннегрет Крамп-Карренбауер и Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Речь идет ни много ни мало о том, сохранит ли Германия остатки своей независимости или полностью подчинится диктату США, который в последнее время стал просто беспрецедентным. Для России это означает, на ближайшую перспективу - остановят ли строительство газопровода "Северный поток-2". Сегодняшнее событие будет определять перспективы всего российско-европейского сотрудничества.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Выбор Фридриха Мерца будет означать победу, условно говоря, проамериканского крыла партии. Победа Карренбауер ознаменует преемственность курса Меркель. Фридрих Мерц - долгое время работал на американского финансового инвестора Ларри Флинта. Мерц возглавлял немецкий филиал его компании. Кстати, некоторые аналитики здесь, в Германии, сравнивают Флинта с Соросом, со всеми, как говорится вытекающими последствиями. Судить так позволяют выводы немецкой прокуратуры, которая пару недель назад проверила деятельность компании и обнаружила в ней массовые нарушения. Правда, прокуроры сразу оговорились, что к Мерцу на посту руководителя они отношения не имеют, поскольку имели место еще до его назначения.

Но самое главное, что Мерц с немецкой стороны возглавляет хорошо известный фонд Atlantik-Brücke или "Атлантический мост", который еще в период холодной войны, более 70 лет назад, был создан американцами для того, чтобы, работать с немецкими элитами, пропагандировать американский взгляд на вещи и, в общем, чтобы откровенно держать немцев "на коротком поводке".

Кроме того, у Мерца свои счеты с Меркель. 15 лет назад своим избранием она отодвинула от руля ХДС всех тогдашних реальных кандидатов. И сейчас у Мерца есть реальнейший шанс поквитаться. Без американской "помощи" он это сделать вряд ли сможет. Он неказист внешне. Это раз. А для ХДС с ее во многом феминистическим взглядом, это важно. Феминизм этой когда-то очень мужской партии дает о себе знать и останется навсегда достижением эры Меркель. Сейчас женщины, а это около 30 процентов делегатов, почти все выступают за Карренбауер.

Фото: REUTERS
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Даже опрошенная мною накануне, и совершенно далекая от политики, администратор немецкой гостиницы, сказала, что выбрала бы Карренбауер, потому что ей не нравится он внешне, и то как он говорит. Хотя, казалось бы, Мерц обещает много - как минимум, вернуть ХДС всех избирателей, которые в последнее время переметнулись к АдГ (Альтернатива для Германии). Это чистый популизм, потому что это вообще никому не под силу в сегодняшних немецких реалиях. Но все же Мерц дает надежду.

Напротив, Аннегрет Крамп-Карренбауер или как ее здесь в Германии называют АКК, никакой надежды немцам не дает. В недавнем интервью телекомпании N-ТV она сделала примечательное заявление, что является сторонницей "железного кулака в шелковой перчатке".

В случае ее избрания, АКК будет проводить более жесткую и независимую политику как внутри Германии, так и внутри Евросоюза. Хотя все равно остается вопрос ее отношения к Америке. Когда-то отца АКК в конце войны ранили американцы, взяли в плен, а потом вылечили и бережно выходили. Этот аспект АКК также с благодарностью до сих пор хранит в своей памяти. Хотя и понимает, что сейчас американцы уже другие. Они другие даже по сравнению с временами Вилли Брандта. Тогда в семидесятых-восьмидесятых США хоть и давили на немцев во время знаменитой газопроводной сделки, но никто компании Маннесманн санкциями не угрожал. А сейчас американцы делают это, причем в совершенно беспардонной манере. Пару недель назад в Германию специально прилетала представитель американского правительства Сигал Манделькерр, которая озвучила ультиматум: немцы должны определиться с кем они, с русскими или с Америкой. Если с русскими, то Берлин попадает под санкции.

Фото: AP Photo/Carmen Jaspersen
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Конечно, все это было сделано неслучайно в преддверии партсъезда. Хотя и в очень вызывающей и наглой манере, которая даже многим проамериканским немцам не по вкусу. Но американцев это не смущает и они, не смущаясь, бьют по своим самым верным союзникам. Поэтому интрига на съезде ожидается нешуточная, и предсказать итог голосования не может никто. За Мерца на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung накануне высказался министр финансов ФРГ Шойбле. А за АКК выступил Армин Лашет, лидер самой многочисленной региональной организации ХДС из земли Северный Рейн-Вестфалия. Его организация отправляет на съезд почти треть всех делегатов. И это позволят думать, что нынешний генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер все же победит.

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