Главы МИД России и Германии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД

Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Совета ОБСЕ в Милане провел отдельные переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом. Главы МИД обсудили планы Вашингтона выйти из договора РСМД, а также инцидент в Керченском проливе.

"Обстоятельный обмен мнениями состоялся по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию вокруг незаконных действий Украины в Керченском проливе 25 ноября, одностороннее намерение США выйти из договора РСМД, проблематику ОБСЕ, отношений Россия-НАТО", - сообщили по итогам встречи в российском МИД.

Кроме того, отдельно министры обсудили перекрестный Год научно-образовательных партнерств, который стартует под патронатом Москвы и Берлина. Сергей Лавров и Хайко Маас договорились продвигать сотрудничество между двумя странами.