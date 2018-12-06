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06.12.2018 21:46
Рубрика: Власть

Главы МИД России и Германии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД

Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Совета ОБСЕ в Милане провел отдельные переговоры с немецким коллегой Хайко Маасом. Главы МИД обсудили планы Вашингтона выйти из договора РСМД, а также инцидент в Керченском проливе.

Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем

"Обстоятельный обмен мнениями состоялся по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию вокруг незаконных действий Украины в Керченском проливе 25 ноября, одностороннее намерение США выйти из договора РСМД, проблематику ОБСЕ, отношений Россия-НАТО", - сообщили по итогам встречи в российском МИД.

Кроме того, отдельно министры обсудили перекрестный Год научно-образовательных партнерств, который стартует под патронатом Москвы и Берлина. Сергей Лавров и Хайко Маас договорились продвигать сотрудничество между двумя странами.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД
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