Мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) из-за сильного тумана перенесена с 5 декабря на сегодняшнее утро (в Москве будет 12.15).

Проведению гонки в среду помешал сильный туман. В четверг на старт 20-километровой дистанции с четырьмя огневыми рубежами, где каждый промах карается штрафной минутой, выйдут россияне Евгений Гараничев (4-й номер), Александр Логинов (23-й), Дмитрий Малышко (41-й), Алексей Слепов (82-й), Эдуард Латыпов (100-й) и Матвей Елисеев (103-й). Всего в "индивидуалке" выступят 111 биатлонистов.

Если погода снова не внесет коррективы в расписание, то аналогичная по формату женская гонка со 102 участницами, но уже на дистанции 15 км, должна начаться в 16.15 мск. Здесь выступят шестеро россиянок: Ульяна Кайшева (15-й стартовый номер), Екатерина Юрлова-Перхт (32-й), Ирина Старых (55-й), Евгения Павлова (61-й), Маргарита Васильева (89-й) и Валерия Васнецова (97-й).