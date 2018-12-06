Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова

Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела. Решение об этом депутаты приняли в ответ на представление генпрокурора.

Согласно тексту постановления, речь о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 "Получение взятки в особо крупном размере".

"За" проголосовали фракции "Единая Россия" и ЛДПР, сообщает "Интерфакс".

Согласно декларации, доход Белоусова за прошлый год составил более 6,3 млн рублей. Доход супруги за этот же период - более 266,7 млн рублей. В собственности у них несколько легковых автомобилей и земельных участков, а также домов, есть и квартира в Испании.

Генпрокуратура направила представление о лишении Белоусова депутатского иммунитета еще в июне, однако депутат долго находился на больничном, и этот вопрос был вынесен на заседание нижней палаты только в декабре.

Госдума до этого случая за время своей работы девять раз принимала постановления о снятии с депутатов иммунитета.