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06.12.2018 15:51
Рубрика: Власть

Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова

Текст: Татьяна Замахина

Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела. Решение об этом депутаты приняли в ответ на представление генпрокурора.

Фото: depositphotos.com
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Согласно тексту постановления, речь о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью шестой статьи 290 "Получение взятки в особо крупном размере".

"За" проголосовали фракции "Единая Россия" и ЛДПР, сообщает "Интерфакс".

Согласно декларации, доход Белоусова за прошлый год составил более 6,3 млн рублей. Доход супруги за этот же период - более 266,7 млн рублей. В собственности у них несколько легковых автомобилей и земельных участков, а также домов, есть и квартира в Испании.

Генпрокуратура направила представление о лишении Белоусова депутатского иммунитета еще в июне, однако депутат долго находился на больничном, и этот вопрос был вынесен на заседание нижней палаты только в декабре.

Госдума до этого случая за время своей работы девять раз принимала постановления о снятии с депутатов иммунитета.

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