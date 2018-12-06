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Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров

Наше кино
    06.12.2018, 16:37
Текст:   Олег Усков
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Выдающийся советский, российский режиссер, народный артист России, сценарист и актер, один из крестных отцов некрореализма Александр Николаевич Сокуров попал в больницу в Санкт-Петербурге.

Как сообщали некоторые СМИ, предположительно, у артиста стало плохо с сердцем - на фоне проверки полицией некоммерческого фонда, основателем которого режиссер является - по доносу его бывшего сотрудника.

Но в Фонде информацию опровергают, уточняя, что события ничуть не связаны. Как пояснила KP.RU помощница Сокурова Маргарита Афонина, госпитализация 67-летнего режиссера - плановая, причина - операция на ноге.

"Сейчас со здоровьем кинематографиста все хорошо", - заверил издание, в свою очередь, коллега режиссера, известный композитор и продюсер Андрей Сигле, неоднократно работавший с Сокуровым, Лопушанским, Светозаровым.

"У него с рождения проблемы с ногой, а в последнее время начались серьезные боли, после чего он, наконец, решился на операцию", - процитирован Сигле. Предположивший, что уже к концу недели режиссера выпишут, пока же он находится на обезболивающих препаратах.

Александр Сокуров родился в 1951 году в деревне Подорвиха, Иркутская область, через пять лет затопленной при запуске Иркутской ГЭС. Отец был военным, часто переезжали. Начал учиться в школе в Польше, закончил - в Туркмении. В 1968-м поступил на исторический факультет Горьковского государственного университета. Во время учебы работал в редакции художественного вещания Горьковского телевидения, уже к двадцати годам выпустив несколько телевизионных фильмов. В 1974-м защитил диплом историка.

Дебютный художественный фильм - "Одинокий голос человека", по мотивам произведений Андрея Платонова. Снят в 78-м, приговорен к уничтожению, но тайно спасен. Свет увидел в 87-м. Далее: "Разжалованный", "Скорбное бесчувствие", "Ампир", "Дни затмения" - очень сильно по мотивам повести Стругацких "За миллиард лет до конца света", "Молох", "Телец", "Русский ковчег", "Фауст", "Франкофония".

Номинант и лауреат десятков наград и премий.

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