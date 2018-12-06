Полиция Петербурга проверит фонд Александра Сокурова

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга заинтересовались деятельностью некоммерческого фонда "Пример интонации", учредителем которого выступает режиссер Александр Сокуров.

- Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по заявлению гражданина о возможных противоправных действиях в деятельности указанной организации, - сообщили в петербургском главке со ссылкой на ГУ МВД России. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительной информации, речь может идти об экономических преступлениях, связанных с расходованием бюджетных ассигнований, выделенных фонду на производство кинофильмов. Однако в правоохранительных органах пока отказываются обозначить даже направление проверки.

Справка "РГ"



Некоммерческий фонд "Пример интонации" создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Как отмечается на официальном сайте Александра Сокурова, "создание фильмов режиссеров-дебютантов стало возможно благодаря поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, Общественного фонда Владимира Смирнова, а также киностудии "Ленфильм", с которой подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве".