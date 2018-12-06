Закон Хабаровского края от 5 декабря 2018 года № 387 "О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики и иные показатели краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели краевого бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов краевого бюджета в сумме 95 694 637,50 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 74 310 655,00 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 21 383 982,50 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета в сумме 21 381 590,50 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 103 773 401,04 тыс. рублей;

3) предельный объем государственного долга Хабаровского края (далее - край) на 2019 год в сумме 74 310 655,00 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга края по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 59 280 152,89 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям края в сумме 0,00 тыс. рублей;

5) дефицит краевого бюджета в сумме 8 078 763,54 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики и иные показатели краевого бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объем доходов краевого бюджета на 2020 год в сумме 88 670 190,90 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 89 354 930,40 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы на 2020 год в сумме 75 107 685,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 78 909 065,00 тыс. рублей, безвозмездные поступления на 2020 год в сумме 13 562 505,90 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10 445 865,40 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2020 год в сумме 13 560 113,90 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10 443 473,40 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2020 год в сумме 95 647 080,68 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 064 938,11 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 91 352 301,61 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 965 552,71 тыс. рублей;

3) предельный объем государственного долга края на 2020 год в сумме 75 107 685,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 78 909 065,00 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга края по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 65 880 199,52 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям края в сумме 0,00 тыс. рублей, и верхний предел государственного внутреннего долга края по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 67 637 501,58 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного долга по государственным гарантиям края в сумме 0,00 тыс. рублей;

5) дефицит краевого бюджета на 2020 год в сумме 6 976 889,78 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 997 371,21 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между краевым бюджетом и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона Хабаровского края от 25 июля 2007 года № 133 "О бюджетном процессе в Хабаровском крае" установить, что:

1) в доходы краевого бюджета зачисляются:

а) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам субъектов Российской Федерации: налогу на имущество предприятий, налогу с продаж, сбору на нужды образовательных учреждений, взимаемому с юридических лиц, прочим налогам и сборам - по нормативу 100 процентов;

б) доходы от оказания краевыми казенными учреждениями платных услуг и иной приносящей доход деятельности; средства безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований; доходы от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2011 года, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление краевым бюджетным учреждениям; доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации; платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций; сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы; невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, а также иные неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, по которым нормативы распределения между уровнями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

2) в доходы бюджетов городских округов и муниципальных районов края зачисляются задолженность и перерасчеты по отмененным местным налогам, сборам и иным обязательным платежам: налогу на рекламу, курортному сбору, целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, лицензионному сбору за право торговли спиртными напитками, прочим налогам и сборам - по нормативу 100 процентов.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов края от налога на доходы физических лиц на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в местные бюджеты на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита краевого бюджета

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению 5 к настоящему закону;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, закрепляемые за ними источники финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 4. Доходы краевого бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить доходы краевого бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 5. Нормативы отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет краевыми государственными унитарными предприятиями на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, получившим в отчетном финансовом году доходы в виде арендной платы за пользование краевым государственным имуществом, норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за отчетный финансовый год в размере 65 процентов.

Остальным краевым государственным унитарным предприятиям установить норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за отчетный финансовый год в размере 20 процентов.

2. Установить краевым государственным унитарным предприятиям, указанным в части 1 настоящей статьи, направившим в отчетном финансовом году не менее 80 процентов чистой прибыли на финансирование вложений в объекты основных производственных средств, норматив отчислений от чистой прибыли для перечисления в краевой бюджет за отчетный финансовый год в размере 10 процентов.

Статья 6. Бюджетные ассигнования краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить в составе общего объема расходов краевого бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам края, не включенным в государственные программы края направлениям деятельности органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами, наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов краевого бюджета на очередной финансовый год (далее - непрограммные направления деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов краевого бюджета:

а) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему закону;

2) ведомственную структуру расходов краевого бюджета:

а) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему закону;

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов краевого бюджета на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему закону;

4) распределение по главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему закону;

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 10 565 721,50 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 325 701,38 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8 290 504,49 тыс. рублей;

6) размер резервного фонда Правительства края на 2019 год в сумме 72 813,78 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 57 978,79 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 55 309,47 тыс. рублей;

7) объем Резервного фонда края на 2019 год в сумме 300 852,85 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 304 079,70 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 319 469,90 тыс. рублей;

8) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда края на 2019 год в сумме 5 441 073,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 889 857,20 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 405 438,00 тыс. рублей;

9) объем бюджетных ассигнований, зарезервированных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории края, на 2019 год в сумме 19 546,78 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 876,78 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 6 819,31 тыс. рублей.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого бюджета

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) края на 2019 год в сумме 456 773,18 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 502 078,32 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 550 560,58 тыс. рублей и их распределение согласно приложению 16 к настоящему закону.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в размере 0,99.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений края на 2019 год в сумме 43 267,32 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 41 859,96 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 43 408,78 тыс. рублей и их распределение согласно приложению 17 к настоящему закону.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений края (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений края (включая городские округа) полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год в сумме

43,77 рубля на одного жителя, на 2020 год в сумме 45,56 рубля на одного жителя и на 2021 год в сумме 47,25 рубля на одного жителя.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений края по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений края полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год в сумме 29,52 рубля на одного жителя, на 2020 год в сумме 30,73 рубля на одного жителя и на 2021 год в сумме 31,87 рубля на одного жителя.

3. Утвердить общий объем субсидий местным бюджетам:

1) на 2019 год в сумме 9 278 093,92 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 7 667 137,07 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 6 615 838,87 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":

1) на 2019 год в сумме 3 530 827,32 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему закону;

2) на 2020 год в сумме 3 141 367,11 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 755 179,80 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему закону.

5. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по:

1) поддержанию работоспособности и развитию технических средств обеспечения безопасности граждан в общественных местах на 2019 год в сумме 19 436,52 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 17 885,63 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 17 668,90 тыс. рублей;

2) повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений на 2019 год в сумме 551 972,75 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 475 426,62 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 467 856,28 тыс. рублей;

3) обеспечению питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ жизни, на 2019 год в сумме 2 186,29 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 957,83 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 918,53 тыс. рублей;

4) организации доставки детей оленеводов в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни на территории края, и обратно к месту учебы на 2019 год в сумме 7 364,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7 364,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 098,20 тыс. рублей;

5) реализации муниципальных программ повышения эффективности управления муниципальными финансами на 2019 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей;

6) капитальному ремонту и обеспечению функционирования коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на 2019 год в сумме 94 810,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 102 813,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 100 749,00 тыс. рублей;

7) комплексному освоению и развитию территорий края в целях жилищного строительства на 2019 год в сумме 181 530,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 169 785,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 166 320,00 тыс. рублей;

8) образованию земельных участков для предоставления бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на 2019 год в сумме 4 127,24 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 695,97 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 621,77 тыс. рублей;

9) осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, на 2020 год в сумме 550,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 550,00 тыс. рублей;

10) предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений или создание объектов индивидуального жилищного строительства на 2019 год в сумме 328 210,10 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 180 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 180 000,00 тыс. рублей;

11) предоставлению социальных выплат гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности края, на приобретение (изготовление, доставку) строительных материалов, конструкций и изделий на 2019 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей;

12) реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных образований края, на 2019 год в сумме 18 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 18 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 18 000,00 тыс. рублей;

13) строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2019 год в сумме 1 141 116,99 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 132 712,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 569 610,00 тыс. рублей;

14) капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2019 год в сумме 830 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 960 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 080 000,00 тыс. рублей;

15) приобретению специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год в сумме 30 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 30 000,00 тыс. рублей;

16) проведению мероприятий туристической (событийной) направленности на 2019 год в сумме 200,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 200,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 200,00 тыс. рублей;

17) созданию условий для обеспечения услугами торговли жителей поселений, входящих в состав муниципальных образований края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), на 2019 год в сумме 17 552,54 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15 718,40 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 15 402,85 тыс. рублей;

18) организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих на 2019 год в сумме 3 800,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 450,60 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 450,80 тыс. рублей;

19) реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2019 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 835,40 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 793,40 тыс. рублей;

20) проведению мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на 2019 год в сумме 4 005,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 586,50 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 514,50 тыс. рублей;

21) выполнению комплексных кадастровых работ на 2019 год в сумме 13 223,99 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 020,59 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 305,69 тыс. рублей;

22) подготовке документации по планировке территории для предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, на 2019 год в сумме 2 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 000,00 тыс. рублей;

23) проведению мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в части реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2019 год в сумме 5 731,70 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 915,27 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 896,91 тыс. рублей;

24) поддержке пчеловодства на 2019 год в сумме 500,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 500,00 тыс. рублей;

25) оказанию поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, свиноматок на 2019 год в сумме 11 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 11 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 000,00 тыс. рублей;

26) поддержке садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ на 2019 год в сумме 4 500,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 000,00 тыс. рублей;

27) реализации на территории городских и сельских поселений края проектов развития муниципальных образований края, основанных на местных инициативах граждан, на 2019 год в сумме 49 135,03 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 39 879,10 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 39 728,70 тыс. рублей;

28) реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности на 2019 год в сумме 42 165,10 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50 760,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 55 497,70 тыс. рублей;

29) строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на 2020 год в сумме 160 485,20 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

30) реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019 год в сумме 65 625,57 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 58 768,06 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 57 588,28 тыс. рублей;

31) поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на 2019 год в сумме 1 032,21 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 924,35 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 905,79 тыс. рублей;

32) обеспечению создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности края, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019 год в сумме 11 578,22 тыс. рублей;

33) компенсации части затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота молочного направления на 2019 год в сумме 100,00 тыс. рублей;

34) возмещению части затрат по сохранению или наращиванию поголовья северных оленей на 2019 год в сумме 1 500,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 000,00 тыс. рублей;

35) развитию сельскохозяйственной кооперации на 2019 год в сумме 16 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей;

36) реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2019 год в сумме 120 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 200 000,00 тыс. рублей;

37) разработке градостроительной документации муниципальных образований края на 2019 год в сумме 22 503,50 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 24 600,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 24 120,00 тыс. рублей;

38) реализации мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных общеобразовательных организаций системами водоснабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями на 2019 год в сумме 18 350,00 тыс. рублей;

39) обеспечению первичных мер пожарной безопасности с целью реализации мероприятий по приобретению пожарных водоемов на территории муниципальных образований на 2019 год в сумме 3 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 3 000,00 тыс. рублей;

40) созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на 2019 год в сумме

46 958,14 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 45 248,41 тыс. рублей;

41) поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и содействию развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих мероприятия по поддержке лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, относящихся к малоимущим, гражданам пожилого возраста, инвалидам, одиноким матерям, на 2019 год в сумме 2 400,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 400,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 313,00 тыс. рублей;

42) строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, на 2019 год в сумме 1 683 767,80 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 672 079,05 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 705 158,77 тыс. рублей;

43) поддержке творческой деятельности и укреплению материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2019 год в сумме 5 213,22 тыс. рублей;

44) обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2019 год в сумме 13 535,00 тыс. рублей;

45) поддержке отрасли культуры на 2019 год в сумме 224 840,00 тыс. рублей;

46) оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2019 год в сумме 114 425,69 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 52 608,98 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 7 320,00 тыс. рублей;

47) реализации мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем безопасности на 2019 год в сумме 20 000,00 тыс. рублей;

48) проведению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории муниципальных образованиях края на 2019 год в сумме 1 770,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 600,00 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 570,00 тыс. рублей.

6. Утвердить общий объем субвенций бюджетам муниципальных образований края:

1) на 2019 год в сумме 5 611 556,89 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 5 452 423,59 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 428 169,57 тыс. рублей.

7. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти края, установленных:

1) Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" на 2019 год в сумме 39 825,40 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 40 353,90 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 40 985,50 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему закону;

2) Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" на 2019 год в сумме 1 341,10 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 1 396,70 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 463,30 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему закону;

3) Законом Хабаровского края от 19 января 2005 года № 248 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2019 год в сумме 28 134,14 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 29 400,45 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 29 400,45 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему закону;

4) Законом Хабаровского края от 29 сентября 2005 года № 301 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" на 2019 год в сумме 132 202,56 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 110 741,38 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 101 827,74 тыс. рублей согласно приложению 27 к настоящему закону;

5) Законом Хабаровского края от 26 октября 2005 года № 306 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" на 2019 год в сумме 9 088,99 тыс. рублей согласно приложению 28 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 8 995,63 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8 995,63 тыс. рублей согласно приложению 29 к настоящему закону;

6) Законом Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 312 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета" на 2019 год в сумме 15 656,13 тыс. рублей согласно приложению 30 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 16 297,58 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 16 900,56 тыс. рублей согласно приложению 31 к настоящему закону;

7) Законом Хабаровского края от 30 ноября 2005 года № 319 "О наделении органов местного самоуправления Николаевского муниципального района государственными полномочиями Хабаровского края по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Хабаровского края" на 2019 год в сумме 1 566,15 тыс. рублей согласно приложению 32 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 1 566,15 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 566,15 тыс. рублей согласно приложению 33 к настоящему закону;

8) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 143 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению в зонах децентрализованного энергоснабжения" на 2019 год в сумме 1 340 187,46 тыс. рублей согласно приложению 34 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 1 340 141,11 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 340 141,11 тыс. рублей согласно приложению 35 к настоящему закону;

9) Законом Хабаровского края от 31 октября 2007 года № 150 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению" на 2019 год в сумме 2 658 518,97 тыс. рублей согласно приложению 36 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 2 658 452,07 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 658 452,07 тыс. рублей согласно приложению 37 к настоящему закону;

10) Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 153 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования" на 2019 год в сумме 777 062,66 тыс. рублей согласно приложению 38 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 644 227,45 тыс. рублей согласно приложению 39 к настоящему закону и на 2021 год в сумме 631 649,08 тыс. рублей согласно приложению 40 к настоящему закону;

11) Законом Хабаровского края от 14 ноября 2007 года № 154 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению" на 2019 год в сумме 22 101,33 тыс. рублей согласно приложению 41 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 22 970,68 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 23 789,47 тыс. рублей согласно приложению 42 к настоящему закону;

12) Законом Хабаровского края от 25 ноября 2009 года № 276 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по государственному управлению охраной труда" на 2019 год в сумме 15 423,83 тыс. рублей согласно приложению 43 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 15 263,46 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 15 263,46 тыс. рублей согласно приложению 44 к настоящему закону;

13) Законом Хабаровского края от 24 ноября 2010 года № 49 "О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях" на 2019 год в сумме 21 187,89 тыс. рублей согласно приложению 45 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 16 703,56 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 045,48 тыс. рублей согласно приложению 46 к настоящему закону;

14) Законом Хабаровского края от 23 ноября 2011 года № 146 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" на 2019 год в сумме 5 798,80 тыс. рублей согласно приложению 47 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 5 180,28 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 076,28 тыс. рублей согласно приложению 48 к настоящему закону;

15) Законом Хабаровского края от 23 апреля 2014 года № 357 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги" на 2019 год в сумме 136 829,08 тыс. рублей согласно приложению 49 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 134 122,16 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 133 002,26 тыс. рублей согласно приложению 50 к настоящему закону;

16) Законом Хабаровского края от 11 марта 2015 года № 42 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)" на 2019 год в сумме 406 632,40 тыс. рублей согласно приложению 51 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 406 611,03 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 406 611,03 тыс. рублей согласно приложению 52 к настоящему закону.

8. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

1) на 2019 год в сумме 13 173 518,23 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 13 244 573,61 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 482 624,73 тыс. рублей.

9. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2019 год в сумме 9 272 237,59 тыс. рублей согласно приложению 53 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 9 448 440,18 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 9 448 440,18 тыс. рублей согласно приложению 54 к настоящему закону.

10. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2019 год в сумме 2 912 161,31 тыс. рублей согласно приложению 55 к настоящему закону, на 2020 год в сумме 2 901 111,34 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 901 111,34 тыс. рублей согласно приложению 56 к настоящему закону.

11. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов края в форме дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 2019 год в сумме 841 976,23 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 808 447,33 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 048 450,05 тыс. рублей, в том числе на исполнение городским округом "Город Хабаровск" функций административного центра Хабаровского края в соответствии с Законом Хабаровского края от 23 апреля 1996 года № 43 "О статусе города Хабаровска - административного центра Хабаровского края" на 2019 год в сумме 84 197,62 тыс. рублей.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов края в форме дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов устанавливается Правительством края.

12. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края на:

1) проведение краевых мероприятий на 2019 год в сумме 63 277,17 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 9 855,98 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 9 450,55 тыс. рублей;

2) предоставление грантов городским округам и муниципальным районам края в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления на 2019 год в сумме 8 865,93 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 943,78 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 6 597,61 тыс. рублей;

3) предоставление грантов городским округам и муниципальным районам края в целях поощрения к достижению показателей (индикаторов) выполнения задач органами местного самоуправления, соответствующих приоритетным направлениям деятельности Правительства края, на 2019 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

4) предоставление грантов муниципальным образованиям края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления, на 2019 год в сумме 65 000,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 59 775,00 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 58 575,00 тыс. рублей.

13. Утвердить объем субвенций, предоставляемых Министерству внутренних дел Российской Федерации на осуществление переданных полномочий субъекта Российской Федерации по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях, на 2019 год в сумме 1 841,66 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 467,81 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 146,36 тыс. рублей.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, на 2019 год в сумме 29 879,80 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 30 316,70 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 30 319,30 тыс. рублей.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий, предоставляются на возвратной основе без уплаты процентов.

Определить общий объем бюджетных ассигнований на указанные цели в 2019 году в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2019 года в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2020 года в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 97 180,50 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2021 года в сумме 97 180,50 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, в порядке, установленном Правительством края.

3. Установить, что Правительство края вправе провести в 2019 году реструктуризацию задолженности муниципальных образований края по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий, при соблюдении следующих основных условий:

1) отсутствие у муниципального образования края возможности своевременного погашения бюджетного кредита, подтвержденное в порядке, установленном Правительством края;

2) заключение дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности, предусматривающих обязательства муниципального образования края по погашению задолженности равными долями ежегодно в течение 2020 - 2022 годов, а также возможность ее досрочного погашения.

Дополнительные условия и порядок проведения реструктуризации задолженности муниципальных образований края по бюджетным кредитам, выданным из краевого бюджета, устанавливаются Правительством края.

Статья 9. Предоставление государственных гарантий края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить программу государственных гарантий края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 57 к настоящему закону.

Статья 10. Государственные внутренние заимствования края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований края на 2019 год согласно приложению 58 к настоящему закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 59 к настоящему закону.

2. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга края на 2019 год в сумме 4 264 186,57 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 494 185,51 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 345 609,65 тыс. рублей.

Статья 11. Источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2019 год согласно приложению 60 к настоящему закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 61 к настоящему закону.

Статья 12. Особенности исполнения краевого бюджета

1. В ходе исполнения краевого бюджета изменения в сводную бюджетную роспись вносятся министерством финансов края без внесения изменений в настоящий закон:

1) в случае изменения принципов назначения, структуры, порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации;

2) в случае распределения (перераспределения) бюджетных ассигнований, зарезервированных по подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными программами края и непрограммными направлениями деятельности) и группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории края;

3) на сумму экономии бюджетных ассигнований в результате проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края;

4) на сумму экономии по использованию в текущем финансовом году и плановом периоде бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета в соответствующем финансовом году на оказание государственных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе (группе и подгруппе) видов расходов классификации расходов бюджетов не превышает 10 процентов;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края, на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и муниципальных районов края в форме дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и (или) на покрытие дефицита краевого бюджета в связи с отсутствием на 1 октября текущего финансового года заключенных соглашений между главными распорядителями средств краевого бюджета, осуществляющими предоставление субсидий, и органами местного самоуправления края - получателями субсидий;

6) в случае изменения кода целевой статьи бюджетной классификации по бюджетным ассигнованиям за счет средств краевого бюджета в связи с поступлением (распределением) субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования соответствующих расходных обязательств;

7) в случае использования остатков средств краевого бюджета по состоянию на 1 января текущего финансового года, а также остатков неиспользованных бюджетных ассигнований, источником формирования которых являются средства федерального бюджета целевого характера (включая бюджетные кредиты), безвозмездные поступления от юридических и физических лиц;

8) в случае исполнения представлений (предписаний) органа (должностного лица), осуществляющего государственный финансовый контроль;

9) в случае изменения расходных обязательств края и (или) принятия нормативных правовых актов Губернатора края и Правительства края;

10) в случае изменения и (или) перераспределения объемов межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, и иных безвозмездных поступлений;

11) на сумму, не превышающую остатков не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

12) на сумму экономии субвенций местным бюджетам, сложившейся в связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

13) на сумму выплат, сокращающих дефицит краевого бюджета и (или) долговые обязательства края за счет экономии бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам края и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;

14) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на возмещение расходов на погребение в случае смерти государственного гражданского служащего края, в том числе после выхода его на пенсию с государственной гражданской службы края, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета на их содержание;

15) в случае доведения федеральными органами исполнительной власти, которым утверждены в установленном порядке как главным распорядителям средств федерального бюджета лимиты бюджетных обязательств на предоставление межбюджетных трансфертов, полномочия по перечислению которых в краевой бюджет передаются Управлению Федерального казначейства по Хабаровскому краю, лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств краевого бюджета;

16) на сумму средств, уплаченных заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе объектов регионального уровня, поступивших сверх объемов, утвержденных настоящим законом;

17) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на выплаты, осуществляемые на основании частей 3.1, 3.2 статьи 37 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", статей 178, 318 Трудового кодекса Российской Федерации, лицам, уволенным соответственно из государственных органов края, казенных учреждений края, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств краевого бюджета;

18) в случае распределения в соответствии с решением Правительства края бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями;

19) в случае увеличения бюджетных ассигнований главным распорядителям средств краевого бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам края и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов за счет экономии бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, предусмотренных на исполнение судебных актов судебных органов;

20) в случае сокращения предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в установленном порядке на основании решения министерства финансов края о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов;

21) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обслуживание;

22) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на предоставление единовременного пособия в возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здоровью оперативных работников Противопожарной службы Хабаровского края и спасателей, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету Правительства края по гражданской защите;

23) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление расходов, связанных с приобретением особо ценного движимого имущества и проведением капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями или приобретенного ими за счет средств, выделенных им учредителем, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели;

24) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между государственными учреждениями края в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета, на основании решения Правительства края о создании, ликвидации, реорганизации государственных учреждений края, передаче краевого государственного имущества;

25) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита краевого бюджета в ходе исполнения краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита краевого бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

26) на сумму средств в объеме остатка субсидий, предоставленных в 2018 году краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, образовавшегося в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), а также остатка субсидий указанным учреждениям на иные цели, в отношении которого в установленном порядке не подтверждено наличие потребности в направлении данных субсидий на те же цели в 2019 году;

27) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из краевого бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих межбюджетных трансфертах;

28) на сумму средств, направляемых на проведение специальной оценки условий труда по предупредительным мерам по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников краевых государственных учреждений в пределах средств, поступивших на указанные цели из Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

29) на сумму средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет при невыполнении обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета;

30) в случае перераспределения бюджетных ассигнований для исполнения условий предоставления субсидий краевому бюджету из федерального бюджета, установленных правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

31) в случае изменения перечня краевых адресных инвестиционных проектов в части объектов капитального строительства краевой государственной собственности, финансируемых за счет средств краевого бюджета;

32) в случае создания или переименования главного распорядителя средств краевого бюджета;

33) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление указанных субсидий, в случае принятия главным распорядителем бюджетных средств решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях;

34) в случае изменения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства края, финансовое обеспечение которого осуществляется в том числе за счет средств федерального бюджета, в соответствии с распределением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

35) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим законом, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

36) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление расходов по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в следующих случаях:

1) транспортного обслуживания населения края в пригородном и межмуниципальном сообщении;

2) производства сельскохозяйственной продукции (работ, услуг);

3) строительства объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития края;

4) осуществления функций по управлению территориями опережающего социально-экономического развития края;

5) производства, публикации и распространения информационно-публицистических материалов целевого назначения;

6) разработки и обустройства объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма;

7) осуществления воздушной перевозки пассажиров по специальному тарифу на местных воздушных линиях края;

8) оказания адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в крае;

9) создания и (или) развития индустриальных (промышленных) парков;

10) оказания мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты, гражданам, привлекаемым для трудоустройства из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов;

11) осуществления лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые по договорам лизинга для осуществления внутренних местных воздушных перевозок;

12) оказания гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг, поставщиками социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг края, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа);

13) создания условий для организации и развития молодежного предпринимательства в крае;

14) распространения продукции средств массовой информации посредством телевизионного вещания и (или) радиовещания на территории края;

15) сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;

16) предоставления отдельным категориям граждан жилищных (ипотечных) кредитов по льготной процентной ставке;

17) предоставления дошкольного образования;

18) выполнения работ по капитальному ремонту и обеспечению функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой собственности.

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета, предусмотренных настоящей частью, утверждается Правительством края.

3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в краевой бюджет, используются на цели, указанные при их перечислении.

4. Доходы от погашения задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2011 года, по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой государственной собственности и переданного в оперативное управление краевым бюджетным учреждениям, зачисленные на лицевые счета краевых бюджетных учреждений, открытые им в территориальном органе Федерального казначейства, после уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах перечисляются ими в доход краевого бюджета.

Для учета в доходах краевого бюджета доходов, указанных в настоящей части, применяется код классификации доходов бюджета, используемый для учета доходов от аренды имущества, переданного в оперативное управление казенным учреждениям.

5. Установить, что в 2019 году согласование министерством финансов края решений о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек, рассрочек по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в краевой бюджет, платежей за использование краевого государственного имущества и решений о предоставлении рассрочки оплаты за реализованное краевое государственное имущество осуществляется в пределах 1 процента утвержденного объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета.

6. Остатки средств краевого бюджета на начало текущего финансового года:

1) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов краевого бюджета текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения краевого бюджета в текущем финансовом году;

2) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление из краевого бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих межбюджетных трансфертах направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели;

4) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в случае принятия главным распорядителем средств краевого бюджета решения о наличии потребности в соответствующих бюджетных ассигнованиях направляются на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Перечень межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2019 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством края.

Установить, что главные распорядители средств краевого бюджета принимают решения о передаче в 2019 году Управлению Федерального казначейства по Хабаровскому краю полномочий получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, указанный в абзаце первом настоящей части.

8. Установить, что в 2019 году средства, полученные в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, направляются на покрытие дефицита краевого бюджета в порядке и размере, установленных Правительством края.

9. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2018 году краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в краевой бюджет краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями в порядке, установленном Правительством края.

10. Установить, что субсидии из краевого бюджета предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в случаях:

1) предоставления дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

2) предоставления услуг в сфере охраны здоровья граждан;

3) развития и популяризации физической культуры и спорта;

4) поддержки детских и молодежных общественных объединений;

5) реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций;

6) возмещения расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности социально ориентированными некоммерческими организациями, с обеспечением участия их представителей в мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней;

7) развития центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для активизации внешнеторгового сотрудничества края;

8) создания и развития инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения края;

9) содействия созданию и развитию инновационной инфраструктуры;

10) оказания поддержки общественным объединениям пожарной охраны;

11) оказания гражданам социальных услуг;

12) осуществления деятельности по социальной защите отдельных категорий граждан;

13) осуществления комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача;

14) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства края, в том числе на осуществление деятельности по:

а) развитию системы микрофинансирования в крае в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства края к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства края;

б) предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитам, займам, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской гарантии;

в) созданию условий для развития инновационной деятельности, в том числе формирования кластерных инициатив, создания и обеспечения деятельности объектов инновационной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства;

г) оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства края;

15) поддержки общин, общественных организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, их объединений (союзов, ассоциаций);

16) внесения имущественного взноса на осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом некоммерческой организации;

17) внесения членского взноса в ассоциации, членом которых является край;

18) предоставления услуг в сфере образования;

19) оказания адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в крае;

20) обеспечения безопасности людей на водных объектах края.

Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается Правительством края.

11. Общий объем средств краевого бюджета, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, определяется на основании предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) края исходных данных о планируемых объемах комплексных кадастровых работ на территории кадастровых кварталов, включенных в перечень кадастровых кварталов, утвержденный правовым актом уполномоченного Правительством края органа исполнительной власти края, и расчета стоимости таких работ, исходя из их содержания и объема, в порядке, установленном Правительством края.

Распределение средств краевого бюджета, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, и средств, направленных в краевой бюджет в виде субсидий из федерального бюджета, осуществляется между муниципальными районами (городскими округами) края, прошедшими отбор в порядке, установленном Правительством края.

12. Установить, что за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории края, осуществляется финансирование расходов муниципальных образований края в форме иных межбюджетных трансфертов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством края.

13. Установить, что из резервного фонда Правительства края может осуществляться финансовое обеспечение непредвиденных расходов в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края, которые предоставляются в порядке, установленном Правительством края.

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края С.Л.Луговской

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