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06.12.2018 21:52
Рубрика: Общество

Спайка по-живому

Наши хирурги получат уникальный отечественный инструмент
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
Ученые Томского госуниверситета разработали модель ультразвукового хирургического инструмента для "спайки" живых тканей. К 2020 году разработчики планируют создать работающий прототип, готовый к производству.
Звуковая волна, которую человеческое ухо засечь не может, проходит по специальному каналу с отражающими стенками. Фото: Пресс-служба ТГУ Звуковая волна, которую человеческое ухо засечь не может, проходит по специальному каналу с отражающими стенками. Фото: Пресс-служба ТГУ
Звуковая волна, которую человеческое ухо засечь не может, проходит по специальному каналу с отражающими стенками. Фото: Пресс-служба ТГУ
Фото: depositphotos
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- Сегодня не существует отечественного производства ультразвуковых хирургических комплексов. При этом иностранные приборы, которыми пользуются в России, имеют недостатки: постепенно нагреваются в руках хирурга, что ограничивает время применения, - говорит доктор физико-математических наук, профессор кафедры радиофизики ТГУ Дмитрий Суханов. - К тому же в последнее время они заметно подорожали. В связи с этим появилась потребность в недорогих отечественных разработках.

В основе принципа работы нового инструмента - ультразвуковой волновод. Это очень тонкий канал - "трубочка" со звукоотражающими стенками. Звуковая волна, которую обычное человеческое ухо засечь не может, распространяется именно по этому каналу, доходит до живой ткани и точечно воздействует на нее, как бы спаивая вместе поврежденные клетки.

При помощи ультразвука можно "склеивать" сосуды, удалять тромбы, удалять катаракту глаза

Кроме того, в планах ученых - разработать ультразвуковые нож, пилу и ножницы. По словам разработчиков, это позволит хирургам проводить операции быстрее и безопаснее - сократится кровопотеря, заживление будет происходить быстрее. При помощи ультразвуковых инструментов можно "склеивать" сосуды, удалять тромбы, удалять катаракту глаза.

Мнение

Игорь Клиновицкий, врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, клиника СибГМУ:

- Технологии ультразвуковой коагуляции используются в хирургии относительно давно. На рынке существует целая линейка импортных аппаратов, созданных для этих целей. Наибольшим недостатком является высокая стоимость самого прибора и расходных материалов, что сдерживает широкое применение в клинической практике. В то же время отечественных аналогов (в отличие от электрохирургических инструментов) не представлено. В связи с этим появление российского аппарата открывает широкие перспективы для дооснащения хирургических служб наших больниц, расширения спектра выполняемых операций, повышения "хирургической" безопасности пациентов, снижения количества осложнений. Полагаю, что этот инструмент будет очень востребован.

Общество Здоровье Общество Наука
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