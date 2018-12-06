"Яндекс.Такси" начал сообщать клиентам о снижении цен на поездки

Сервис "Яндекс.Такси" стал присылать пользователям сообщения о снижении цен на поездки.

Напомним, агрегатор формирует стоимость поездки исходя из соотношения количества заказов/количества свободных водителей в данном районе. Соответственно в моменты пикового спроса, сразу после окончания рабочего дня или в непогоду, цены на привычные поездки взлетают в несколько раз.

При этом, как отмечают в пресс-службе "Яндекса", спрос и цены соответственно могут измениться в течение нескольких минут.

Опытные клиенты знают это и, при возможности, отслеживают стоимость поездки на экране.

Теперь, если по расчетам "Яндекса" в ближайшие 15 минут спрос на такси может снизиться, приложение предложит включить отслеживание цены - это можно сделать в верхней части экрана. Если заказ станет дешевле или цены не изменятся, клиент получит уведомление.

Сейчас такая функция доступна для владельцев гаджетов на базе IOS, позже появится версия для Android.