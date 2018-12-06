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"Яндекс.Такси" начал сообщать клиентам о снижении цен на поездки 13:26
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06.12.2018 13:26
Рубрика: Экономика

"Яндекс.Такси" начал сообщать клиентам о снижении цен на поездки

Текст: Светлана Батова
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Сервис "Яндекс.Такси" стал присылать пользователям сообщения о снижении цен на поездки.

Напомним, агрегатор формирует стоимость поездки исходя из соотношения количества заказов/количества свободных водителей в данном районе. Соответственно в моменты пикового спроса, сразу после окончания рабочего дня или в непогоду, цены на привычные поездки взлетают в несколько раз.

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При этом, как отмечают в пресс-службе "Яндекса", спрос и цены соответственно могут измениться в течение нескольких минут.

Опытные клиенты знают это и, при возможности, отслеживают стоимость поездки на экране.

Теперь, если по расчетам "Яндекса" в ближайшие 15 минут спрос на такси может снизиться, приложение предложит включить отслеживание цены - это можно сделать в верхней части экрана. Если заказ станет дешевле или цены не изменятся, клиент получит уведомление.

Сейчас такая функция доступна для владельцев гаджетов на базе IOS, позже появится версия для Android.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правила работы такси
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