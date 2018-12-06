Учредительный съезд украинских церковных раскольников - "Объединительный собор отцов нации" - пройдет 15 декабря. Под присмотром эмиссаров стамбульского микрорайона района Фанар и в отсутствие представителей канонического православия. Итогом собрания изгоев должно стать провозглашение ЕППУЦ - единой поместной православной украинской "церкви". Эту дату определили не прихожане вместе с епископатом, а лично президент страны Петр Порошенко, сделавший ЕППУЦ фундаментом своей избирательной кампании и взявший на государственном уровне в заложники все мировое православие.

Так называемый собор, по словам Порошенко, пройдет в национальном историко-архитектурном заповеднике "София Киевская", пока находящемся в ведении государства. Но, вероятно, построенный еще при Ярославе Мудром храмовый комплекс будет передан ЕППУЦ указом Порошенко, точно так же, как ранее он передал в пользование Фанара - так называемого "вселенского патриархата" и его главы Варфоломея - киевскую Андреевскую церковь. Председательствовать на соборе будет посланец Фанара - митрополит греческой митрополии Франции Эммануил (Адамакис), один из трех присланных на Украину "экуменическим патриархом" Варфоломеем экзархов. Доверить создание ЕППУЦ местным кадрам - представителям раскольнических сект УПЦ КП и УАПЦ, Варфоломей считает неразумным.

Опасаться стамбульскому старцу есть чего: Петр Порошенко не выполнил оговоренных заранее условий признания ЕППУЦ, а именно - не обеспечил явку минимум двух третей архиереев канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП) на объединительный собор, что ставит под сомнение всю украинскую "автокефалию". Дело в том, напомним, что 13 ноября архиерейский собор УПЦ МП - самой массовой по числу прихожан, епископов, монастырей и монастырской братии - подавляющим большинством голосов отверг идею объединения с раскольниками и прекратил евхаристическое общение с Фанаром. Дошло до того, что единственного открыто симпатизирующего Порошенко епископа УПЦ МП - митрополита Винницкого и Барского Симеона, которого украинский президент прочил на пост главы ЕППУЦ - отвергла собственная митрополия: сельские и городские епископы Винницкой области в большинстве своем выступили против объединения с раскольниками.

Таким образом, единственным доступным Порошенко способом обеспечить "явку" канонических архиереев на собор нечестивцев осталось прямое силовое давление. Почти три недели архиереев УПЦ МП приглашали в Службу безопасности Украины (СБУ) для неких "бесед". В минувший вторник сразу 14 епископов Ровненской епархии был вызваны в спецслужбу, но и это давление не сделало отцов церкви сговорчивей: глава митрополии, епископ Дубенский Пимен заявил, что не намерен принимать участие в организованном Порошенко "соборе". "Мы уже имеем Украинскую православную церковь, которая имеет права такие, каких не предоставляет в настоящее время Константинополь", - сказал местным СМИ Пимен. Действительно, степень свободы и самоуправления УПЦ МП в том, что касается хиротонии, канонизации и даже хозяйственных вопросов - куда как выше того, что предлагает Фанар ЕППУЦ в написанном Варфоломеем проекте устава.

Иное дело, что Порошенко готов идти до конца, чтобы обосновать хотя бы одно слово из своего предвыборного лозунга "Армия, язык, вера". Теперь речь зашла об управляемой извне церкви. Судя по тому, насколько низок коэффициент полезного действия и авторитет у населения дублирующих госструктур, создаваемую из Стамбула и посольства США на Украине ЕППУЦ ждет та же участь.

Точка зрения

Василий Анисимов, глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви (Киев):

- Украинская православная церковь - тысячелетняя Церковь - никакого "объединительного собора" не созывала. У нас Церковь по Конституции отделена от государства. Но государство при этом вмешивается в дела Церкви, нарушая Конституцию и свои законы, и занимается своим "бого- и церковностроительством".

Наши архиереи провели свой Архиерейский собор, на который собрались более 80 епископов канонической Украинской православной церкви и приняли решение не участвовать в так называемом "объединительном" соборе. И мы не будем в нем участвовать.

Что касается принуждения нас к этому, то, да, мы видим, что государство применяет к епископам, епархиям попытки принуждения их к чему-то для них неприемлемому - на допросы вызывает, обыски устраивает. Как ни странно, у меня ощущение, что мы вернулись во времена тоталитаризма. При обысках ищут какую-то запрещенную литературу, видимо, какой-то современный аналог "Архипелага ГУЛАГ" и другую, порочащую церковь. Это какая-то фантасмагория. Но, как ни странно, мы реальные исторические свидетели этой нелепой ситуации. Но мы здесь не сидим с закрытыми ртами, постоянно говорим обо всем этом.

Подготовила Елена Яковлева.