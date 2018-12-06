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Рубрика: Спорт

Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Текст: Артур Нанян
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем премии лучшему молодому игроку отечественной Премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте детской футбольной лиги (ДФЛ).

За Ахметова проголосовали 46 из 100 опрошенных руководителей, тренеров клубов элитного дивизиона российского чемпионата, наставников юношеских, молодежной и национальной сборных, а также представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организацией, занимающихся развитием футбола и журналистов. К слову, свой голос за Ильзата отдал и главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. Всего полузащитник ЦСКА набрал 202 балла.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Второе место занял одноклубник Ахметова полузащитник Иван Обляков. Он набрал 177 очков. Ну а замкнул тройку лидеров игрок "Ростова" Дмитрий Скопинцев (111 баллов).

Ахметов перешел в ЦСКА минувшим летом. За короткий промежуток времени он стал одним из ведущих игроков армейцев. Чуть ранее сообщалось, что 20-летним футболистом интересуется итальянская "Рома".

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