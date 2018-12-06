Из-за акций "желтых жилетов" в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню

Власти французской столицы приняли решение о закрытии на один день, в субботу 8 декабря, одной из главных достопримечательностей столицы - Эйфелевой башни. Сообщается, что решение принято из соображений безопасности: в это время в Париже намечены очередные акции протеста "желтых жилетов".

"Из соображений безопасности Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в течение всего дня 8 декабря", - передает РИА Новости комментарий мэрии.

Всем купившим билеты деньги будут возвращены.

Напомним, что акции во Франции длятся уже три недели и сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.