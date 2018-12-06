Как последние события в Париже повлияют на моду нового года

Мода в грядущем 2019 году будет пахнуть порохом, считает известный историк моды и искусствовед Александр Васильев. Размышляя о тенденциях в цветах и формах, он ответил на вопрос "РГ" о связи "от кутюр" с политической ситуацией в мире.

- Париж в настоящих баррикадах, закрыты некоторые станции метро. И это безусловно отразится на мире моды, - считает Васильев. - В феврале должны начаться показы Высокой моды. Уверен, что многие ведущие эксперты в этой области не приедут. Соответственно некоторые дома моды обанкротятся в следующем году от отсутствия продаж. Центр моды переместится в Милан.

Что же мы увидим на подиумах? По мнению искусствоведа, эту тенденцию в дизайне одежды можно условно назвать "Спасайся кто может!":

- Вы увидите стилизованные противогазы, перебинтованных моделей, а главное - вещи, не отличающиеся люксом. Мода на пайетки и блестки в стиле диско конца 80-х, на платья с подкладными плечами, заниженной талией из люрексового трикотажа, на золото и серебро в цветовой гамме, на поднятые наверх волосы а-ля "пальма" испытает последний свой всплеск на новогодних вечеринках конца 2018 года.

А дальше придет пора военизированной серой гаммы и форм типа пуховиков, вещей на молнии, которая прячет человека и защищает от всего вокруг. "Что поделаешь, жизнь в Европе неспокойная, потому что, впустив такое количество беженцев, Старый Свет потерял гармонию, - сетует историк моды. - Это отражается и на мироощущении кутюрье".

Выйдет ли на авансцену русская мода? Васильев не уверен. "Наши дизайнеры работают для внутреннего рынка, и эти вещи не имеют резонанса на мировом, потому что их не знают, не видят, не пробуют, - растолковывает он. - Это не значит, что они не талантливые, просто политическая обстановка такая, что на нашу страну сейчас не очень пристально смотрят с точки зрения стороны позитивной красоты. И это нельзя изменить сразу".

В 2019 году будет в моде одежда, которая защищает и прячет

Мода, по мнению Александра Васильева, очень чутка к политическим переменам. Особенно ярко это видно на примерах дореволюционной и послереволюционной "от кутюр", на довоенных и послевоенных моделях. И объясняется все так: "Модой кроме стиля двигают деньги. И когда в обществе их нет, по разным причинам - экономическим, военным, политическим, - нет и покупателя. Мода замирает и превращается в какие-то другие, иногда очень остроумные формы". Примеры такого остроумия - деревянные и пробковые подошвы, шов чулка, нарисованный на голой ноге. С деньгами и международными кризисами-дружбами связана, к примеру, мода на китайские кеды и индийские просторные платья. Санкции вывели из обихода российских модниц и польскую моду.

Что нас ждет по большому счету? Васильев уверен: засилье мусульманской моды. "Если вы откроете любой модный сайт, вас там сейчас учат, как носить платки. Эту моду диктует количество мусульман в Европе".

Презентация

Не курите у доски

Вышла в свет новая книга Александра Васильева "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров". Она о столетней истории семьи Васильевых. Быт купеческой Самары, аристократический дом, домашние спектакли, революция и бегство в Сибирь - про это рассказывает дядя историка, театральный режиссер Петр Васильев. Удивительное приключение связано со второй частью мемуарного сборника, которая принадлежит перу отца. "Дело в том, что эти мемуары пропали вместе с закрытием в 90-е годы издательства "Искусство", - говорит телеведущий. - Их, как считалось, попросту выбросили на помойку. Но случайно, уже гораздо позже я оказался за чайным столом с редактором этого издательства Нонной Голиковой, которая спросила: "Вы интересуетесь воспоминаниями вашего папы? Лежат у меня на антресолях".

ХХ век в книге звучит, блестит и пахнет, особенно в части, где описана жизнь московской богемы 70-х годов, которую написал сам историк моды. "В моем классе, - пишет Васильев, - учились сплошь дети знаменитых в СССР родителей... Учителя просили только об одном - не курить у доски!"