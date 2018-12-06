Когда и как говорить с детьми о том, как они появились на свет

Одна из главных педагогических новостей - в школе могут ввести уроки сексуального воспитания. С инициативой экспертов согласилась даже Церковь. Устами митрополита Илариона, подтвердив, что знания о сексуальной безопасности нужны, если разговор на уроках будет вестись целомудренно. Но вопрос о том, кем и как, с точки зрения экспертов, опрошенных "РГ", остается открытым.

Недавно в детском саду на юге Москвы подрались дети. Пятилетняя Мишель рассказала ровесникам о том, как она родилась: "Мама и папа занимались любовью, от любви родилась я". "Это как?" - удивились все. "Мама говорит, - продолжила Мишель, - что так же, как меня, она любит папу, но у взрослых от любви могут рождаться дети". "Нет!" - с ней заспорили и объяснили, что ее "нашли в капусте" или "аист принес", а "мама все врет". Мишель вцепилась в волосы той, кто обидела ее маму. Потом воспитатель просила маму "не смущать ребенка ранними разговорами "об этом". Мама стоит на своем: с детьми об интимной жизни надо говорить не тогда, когда взрослые решат, что пора, а тогда, когда дети спрашивают.

Запись из интернет-дневника 14-летнего подростка: "Сегодня с отцом первый раз говорили о сексе. Он ничего не понимает"

Эту радикальную для многих позицию косвенно поддерживают статистика и наука. Если раньше основными источниками информации о том, "как я появился на свет", были товарищи, улица и лишь потом родители, то сегодня, по данным Союза педиатров России, лидером стал интернет, затем идут соцсети и товарищи, улица, но опять последние - родители. Союз педиатров России считает, что этот перекос в пользу подглядывания в интернет дает снижение возраста начала интимной жизни до 14 лет в 2015 году (против 16 лет в 1990-м), рост числа первых "пьяных" контактов на 12 процентов, рост венерических заболеваний у подростков на 11 процентов и рост ранней беременности на 9 процентов.

У академика РАН, главы исполкома Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой разговор с дочерью "об этом" случился под давлением внешних обстоятельств. В 90-е, когда девочка училась в первом классе, к ним школу пришли непонятные миссионеры из Европы и подарили каждому ребенку по презервативу. Запинаясь и краснея, мама нашла нужные слова и рассказала о любви и незащищенном сексе, и девочка лет до 11 не возвращалась к этой теме.

- Главное - спокойствие и разговор на языке ребенка, - делится опытом глава исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. - А вот когда начинать эти разговоры? Тут я бы уклонилась от рекомендаций по возрастам. Скорее, уместнее говорить о семейном совете, где решение принимается с учетом культурных, религиозных и этнических особенностей семьи.

Тем не менее Намазова-Баранова убеждена, что минздрав и минпросвещения зря в "нулевые" годы отвергли рекомендацию ВОЗ о введении сексуального просвещения в детских садах и школах, оставив родителей наедине с глобальной проблемой.

- Исходя из давления информационного общества мы понимаем, что даже в пять-шесть лет с ребенком иногда надо говорить "об этом", а инструментария нет, - считает кандидат психологических наук, автор проекта для родителей "Простым языком о важном" Марина Дурнева. - Возможно, рекомендацию ВОЗ для детских садов отвергли правильно, но это не освобождает родителей от необходимости отвечать на вечные вопросы, которые задают их дети.

Дурнева считает, говорить с детьми о сексе надо тогда, когда они об этом спрашивают и всегда на на языке их возрастных особенностей. Волны детского интереса к интимной стороне жизни Дурнева делит на четыре этапа - 5-7 лет, 8-9, 12-13 лет и после 14 лет.

- Когда пяти-шестилетний малыш спрашивает вас о том, как он появился на свет, - объясняет Марина Дурнева, - для него это так же естественно, как спросить: "Почему идет снег?" На причитания некоторых матерей: "Фу, что-то здесь не то", - я бы советовала сходить на курсы просвещения, как с детьми говорить "об этом" на языке детей. Самое опасное время - 12-13 лет - предпубертатный период, когда доверие ребенка в разговорах о главном можно потерять навсегда.

Запись из интернет-дневника 14-летнего подростка на сайте ragin-std.ru. "Сегодня с отцом первый раз "терли" о сексе. Он не понимает. Он уже не догонит".

- Нет рецепта, когда с ребенком говорить о самом сокровенном, - убежден главный научный сотрудник центра дерматовенерологии департамента здравоохранения Москвы Михаил Гомберг, - тут нужны чутье, такт и просто любовь к своему чаду. Поскольку современные родители просто боятся, откладывая разговор, они банально опаздывают. И сегодня фабула, увы, такова: о технике секса подростки знают больше своих родителей, во всяком случае теоретически. К сожалению, иногда и практически. Вспомните, что говорила няня Татьяны в "Евгении Онегине": "А было мне 13 лет...", это когда ее выдали замуж.

75 процентов родителей, считают в Союзе педиатров России, опаздывают, стесняясь говорить со своими детьми "об этом".

Как итог - самостоятельное интернет-просвещение и оглядка на среду товарищей-подруг, а в результате - "секс по приколу" (девочки стесняются отказывать, так как это "не по-взрослому"), незащищенный секс (фронда: "А зачем?") и рост инфекций.

Сегодня самое "продвинутое" интернет-предохранение у тинейджеров - специальная таблетка.

- Это просто нашествие самолечения, - считает врач Светлана Роговская. - Такая разновидность экспресс-предохранения есть, но злоупотребление ею, тем более детьми, может привести к непоправимому - бесплодию. Однако сеть живет по своим виртуальным правилам. В ней прочно встал на ноги новый миф: "Все лечится". Все инфекции действительно лечатся. Но важно знать: растет число лечимых, но неизлечимых или возвращающихся инфекций. Причем в любом возрасте. И через пять, и через десять лет.

Лейла Намазова-Баранова уверена, что если потеряно доверие ребенка, его вопреки народному самооправданию "жизнь все расставит на свои места" нужно возвращать. "Но не ждите чудес, - говорит она. - Ждите обуха по голове и успевайте увернуться".

Летом Лейла собирала свою 16-летнюю дочь в языковой лагерь в Англию. Прибегает младшая 8-летняя дочь: "Мама, мама, смотри, что я нашла?" И показывает презерватив.

- У меня за секунду перед глазами вся жизнь пронеслась, - вспоминает Лейла Намазова-Баранова. - Иду к старшей. Она смотрит на меня с жалостью: "Мам, ну, если бы он мне был нужен, сама понимаешь, он бы был у меня не один".

Так академик РАН на своем опыте поняла, что и она не успевает за скоростью жизни. Не сексуальной, обычной.