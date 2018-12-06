Кому положена "сельская" прибавка к пенсии

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации опубликован утвержденный правительством список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми с 1 января 2019 года будет повышен размер фиксированной выплаты к пенсии у сельских жителей.

Как уже сообщала "Российская газета", в перечне более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельскохозяйственных предприятий, колхозов, фермерских хозяйств, занятых во всех видах растениеводства, животноводства, рыбоводства. Кроме того, в перечень включены и работники всех профессий и специальностей, трудившиеся на машинно-тракторных станциях, межколхозных организациях, сельхозартелях.

Повышение коснется не только рядовых сельскохозяйственных работников, но и директоров и заместителей директоров совхозов, председателей колхозов, руководителей цехов и бригад и т.д. Попали в список и смежные специальности: инженеры-гидротехники, мелиораторы, энергетики. Главное - чтобы местом их работы было именно сельскохозяйственное предприятие.

Кроме того, вместе со списком профессий правительство утвердило и правила исчисления периодов работы (деятельности), которые включаются в стаж работы в сельском хозяйстве. Согласно постановлению, чтобы получить повышенную фиксированную выплату к пенсии (речь идет о двух видах пенсии: страховой по старости и страховой по инвалидности), нужно отработать в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет.

В денежном выражении "сельская" прибавка к пенсии составит 1333,6 рубля, то есть 25 процентов от фиксированной выплаты, которая с 1 января 2019 года вырастет до 5334,2 рубля.

Еще один важный момент: согласно правилам, повышенную фиксированную выплату к пенсии будут получать граждане, продолжающие постоянно проживать в сельской местности. Если гражданин зарегистрирован в сельском населенном пункте, и это отражено в его пенсионном деле, место жительства подтверждать не нужно. Если речь идет о фактическом месте проживания, его придется ежегодно подтверждать, подав заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или многофункциональный центр госуслуг. Правда, в документе отмечается, что если пенсионер выбирает доставку пенсии почтой по месту, где он живет (а не на банковский счет), в этом случае подтверждение места жительства не нужно.

Полный список работ, производств и профессий, по которому будет повышен размер фиксированной выплаты к пенсии у сельских жителей.