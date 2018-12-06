Коррупционеров признали энергичными и коммуникабельными

Проведенное же ведомственным исследование показывает, что это не так. Типичный мздоимец - это образованный мужчина в возрасте около 40 лет, общительный, финансово обеспеченный, но желающий иметь еще больше денег и жить лучше.
"В основном коррупционеры это энергичные, инициативные и коммуникабельные люди, - отметил Куренной. - Кроме того, они невероятно эмоционально устойчивые в стрессовых ситуациях. Такие люди готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля".
Исследование показало, что эти люди, как правило, очень общительные и готовые работать в команде. "Одно из главных качеств - целеустремленность этих людей к выполнению поставленной задачи", - добавил представитель Генпрокуратуры.
Типичный коррупционер, в отличие от тех, кто совершает общеуголовные преступления, не привык злоупотреблять спиртным и наркотиками, у них есть постоянное место жительства, семья. По данным Генпрокуратуры, лишь треть осужденных по коррупционным статьям признавались, что жили бедно, оттого и пошли на преступление.
"Корыстная мотивация для них доминирующая. Даже обладая достаточным количеством денег, они хотят жить лучше того уровня, который могут себе позволить в данный момент", - пояснил Александр Куренной.
Согласно исследованию, только каждый четвертый коррупционер признает, что в криминал его привел низкий уровень морально-нравственных качеств. Мотивация встречается разная - потребность в самоутверждении, повышение авторитета, обладание властью, корпоративная солидарность, а, может быть и месть руководству.