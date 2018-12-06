Коррупционеров признали энергичными и коммуникабельными

В Университете Генеральной прокуратуры проанализировали данные о тех, кто чаще всего попадается на коррупционных преступлениях, и вывели среднестатистический портрет взяточника. Оказалось, что типичный российский коррупционер отличается от стереотипов. По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, казнокрадов и взяточников принято считать жадными, меркантильными и властолюбивыми. Им традиционно приписывают такие психологические характеристики, как корыстолюбие, преобладание материальных ценностей в общей системе ценностей, стремление к богатству.

Проведенное же ведомственным исследование показывает, что это не так. Типичный мздоимец - это образованный мужчина в возрасте около 40 лет, общительный, финансово обеспеченный, но желающий иметь еще больше денег и жить лучше.

"В основном коррупционеры это энергичные, инициативные и коммуникабельные люди, - отметил Куренной. - Кроме того, они невероятно эмоционально устойчивые в стрессовых ситуациях. Такие люди готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля".

Исследование показало, что эти люди, как правило, очень общительные и готовые работать в команде. "Одно из главных качеств - целеустремленность этих людей к выполнению поставленной задачи", - добавил представитель Генпрокуратуры.

Типичный коррупционер, в отличие от тех, кто совершает общеуголовные преступления, не привык злоупотреблять спиртным и наркотиками, у них есть постоянное место жительства, семья. По данным Генпрокуратуры, лишь треть осужденных по коррупционным статьям признавались, что жили бедно, оттого и пошли на преступление.

"Корыстная мотивация для них доминирующая. Даже обладая достаточным количеством денег, они хотят жить лучше того уровня, который могут себе позволить в данный момент", - пояснил Александр Куренной.

Согласно исследованию, только каждый четвертый коррупционер признает, что в криминал его привел низкий уровень морально-нравственных качеств. Мотивация встречается разная - потребность в самоутверждении, повышение авторитета, обладание властью, корпоративная солидарность, а, может быть и месть руководству.