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06.12.2018 10:18
Рубрика: Власть

Косачев: Киев хочет вжиться в роль дирижера антироссийской кампании

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Призыв Председателя Верховной Рады Украины А.Парубия к вице-президенту США Майку Пенсу ввести дополнительные энергетические и финансовые санкции к России из-за инцидента в районе Керченского пролива и использовать все имеющиеся возможности, чтобы "остановить агрессию России в отношении Украины и ее четкое нарушение международных правил и норм" - конечно же, продолжение линии украинского руководства на медийную и политическую "капитализацию" собственной провокации на море со ставкой на западных союзников.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Впрочем, несмотря на явно проукраинскую позицию США, НАТО и европейских столиц в этом вопросе, на мой взгляд, такие "подсказки" в адрес Вашингтона, как тому себя вести в международных делах, причем высказанные даже не на уровне лидера Украины - явный перебор.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Похоже, Киев хочет вжиться в роль дирижера антироссийской кампании с участием стран Запада, который постепенно становится заложником собственной проукраинской позиции: если вы не хотите разбираться по существу и выслушивать две стороны конфликтов, то вы сами лишаете себя шанса выступать в амплуа независимых арбитров в сложных международных делах, и вам остается лишь незавидная роль санкционной "дубины", к тому же управляемой чужими руками. Но это - собственный выбор стран Запада, и если для Америки сейчас любое "лыко в строку" - каждый повод для нападок на Россию только приветствуется, то для Европы это путь в тупик. Добровольный путь, подчеркну.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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