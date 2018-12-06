Курс доллара в декабре может приблизиться к 70 рублям

Ключевым фактором, напрямую влияющим на стоимость рубля в ближайшие дни, станет заседание ОПЕК+, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Далее в декабре российская валюта будет реагировать на новости по санкциям и планы Банка России по возврату к покупкам валюты на открытом рынке.

Заседание ОПЕК+ пройдет 6-7 декабря. Участники объединения в итоге могут не принять на нем решение сократить объем добычи нефти, что необходимо для стабилизации и роста цен на сырье, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. Таким образом, цена на нефть может снова опуститься ниже 60 долларов за баррель, что не позволит рублю укрепиться, допускает он.

По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, есть основания полагать, что экспортеры на заседании ОПЕК+ все же вернутся к стратегии сокращения добычи сырья на следующий год в объемах 1,2-1,4 миллиона баррелей в сутки, а сама сделка будет действовать весь 2019 год. Если это случится, то нефтяные цены могут выбраться к уровня 63-65 долларов за баррель, прогнозирует аналитик.

Фактором давления на рубль при этом остается геополитика (США вернулись к обвинениям России в невыполнении условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также указали европейским странам на риски участия в российском проекте "Северный поток - 2"), отмечает Покатович. Он ожидает, что до конца недели курс доллара будет двигаться в диапазоне 65,2-66,8 рубля.

Далее в декабре поддержку рублю будет оказывать очередной налоговый период, отсутствие конкретики по возможным санкциям, а также вероятное повышение ключевой ставки Банком России на заседании 14 декабря, перечисляет Помыткин. В негативном ключе на состояние рубля может повлиять риск конкретизации санкций, возможное возобновление покупок иностранной валюты Банком России для Минфина с января 2019 года (его параметры могут быть объявлены ЦБ также 14 декабря) и фактор сезонности, говорит аналитик.

По прогнозам Помыткина, в декабре курс российской валюты будет находиться в диапазоне 66-69 рублей за доллар. По словам Покатовича, курс рубля может отреагировать также на итоги заседания ФРС США 19 декабря, на котором наверняка будет повышена базовая ставка. Он ожидает, что в декабре российская валюта будет двигаться в коридоре 65-68 рублей за доллар.