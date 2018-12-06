Лавров и Могерини обсудили инцидент в Керченском проливе и ДРСМД

Инцидент в Керченском проливе стал одной из ключевых тем прошедших в Милане переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Отметим стороны пообщались на полях Совета ОБСЕ. Кроме инцидента в Черном море, стороны затронули ряд важных международных тем, а также пути урегулирования кризиса в Совете Европы. Речь идет о возможном выходе Москвы из СЕ в 2019 году - именно тогда истечет срок невыплаты Россией обязательного взноса в организацию. Напомним, от этого шага Москва отказалась принципиально в связи с ситуацией вокруг ПАСЕ.

Еще одной важной темой прошедших переговоров стало сохранение договора об РСМД. Федерика Могерини на встрече с Лавровым подчеркнула, что полное осуществление Договора отвечает общим интересам. По ее словам, ДРСМД имеет ключевое значение для европейской и глобальной безопасности.

Напомним, Сергей Лавров принимает участие в заседании СМИД ОБСЕ в Милане 6-7 декабря.