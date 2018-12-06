Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем

Инцидент в Керченском проливе, ситуация на востоке Украины, планы США выйти из ДРСМД и кризис доверия внутри ОБСЕ стали одними из многих тем, которые обсудил министр иностранных дел Сергей Лавров на ряде двусторонних встреч "на полях" СМИД ОБСЕ в Милане.

Открыла череду переговоров верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Федерика Могерини. Она подчеркнула, что "Договор о ракетах среднего и меньшего радиуса действия имеет ключевое значение для европейской и глобальной безопасности и его сохранение отвечает интересам всех стран". По традиции была также затронута Сирия, в частности подготовка заседания конституционного комитета (без этого не обходится практически ни одна встреча высокопоставленных дипломатов), и кризисная ситуация в Совете Европы.

С генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером особое внимание было уделено конфликту в Донбассе и работе специальной мониторинговой миссии. С председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели Лавров обсудил, каким образом наладить конструктивный диалог между членами организации.

На переговорах с министрами Норвегии, Ватикана, Германии, Киргизии внимание было больше уделено двусторонним отношениям. С каждым из них глава российского МИД общался за закрытыми для СМИ дверями по 20-30 минут.

Не исключено, что обсуждался и инцидент в Керченском проливе (эта тема стала одной из основных на СМИД ОБСЕ в Милане, большинство глав делегаций затрагивали ее на пленарных заседаниях, и Лаврову просто необходимо было разъяснить коллегам позицию Москвы). А вот с представителем Словакии, которая займет место председателя ОБСЕ в следующем году, Мирославом Лайчеком Лавров перекинулся лишь несколькими словами - на ходу, когда главы МИД расходились после "семейного фото".