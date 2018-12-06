Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом

Со следующего лета, согласно решению правительства Люксембурга во главе с Ксавье Беттелем, по всей стране будет отменена плата за поездки на всех видах транспорта, включая трамваи, автобусы и пригородные поезда. После вступления в силу нового закона герцогство станет первым в мире государством с бесплатным общественным транспортом.

Как сообщает британское издание The Guardian, соответствующее решение было принято из-за ежедневно собирающихся по всей стране пробок. В столице герцогства сейчас проживают 110 тысяч человек, всего население страны составляет порядка 600 тысяч. При этом каждый день на работу в Люксембург приезжают сотни тысяч человек из соседних Франции и Германии. Чтобы разгрузить дороги от машин, власти и решили отменить плату за проезд на общественном транспорте, сделав его более популярным среди населения. В дальнейшем также планируется сделать бесплатным проезд в первом и втором классах поездов.

Отметим, сейчас в герцогстве бесплатный проезд на общественном транспорте разрешен детям, а также молодым людям до 20 лет. Остальные граждане могут купить билет всего за 2 евро на два часа - этого времени хватит, чтобы пересечь всю страну.