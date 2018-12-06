Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю

Ряд вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, лидеры Союзного государства планируют обсудить через неделю. Об этом стало известно БЕЛТА из заявления белорусского президента на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге.

Президенты двух стран договорились, что в понедельник-вторник в российском правительстве на уровне вице-премьеров Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко состоится обсуждение проблемных тем. Прежде всего, уточнил Александр Лукашенко, они будут касаться налогового маневра.

На четверг, 13 января, намечено заседание союзного Совмина под председательством Дмитрия Медведева, на котором также будут рассматривать эти вопросы. А еще через неделю "мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над "i", чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год. Это то, о чем мы, помимо всего прочего, договорились", - заявил белорусский лидер.