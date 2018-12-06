В мире
06.12.2018 18:28
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Ряд вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, лидеры Союзного государства планируют обсудить через неделю. Об этом стало известно БЕЛТА из заявления белорусского президента на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Президенты двух стран договорились, что в понедельник-вторник в российском правительстве на уровне вице-премьеров Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко состоится обсуждение проблемных тем. Прежде всего, уточнил Александр Лукашенко, они будут касаться налогового маневра.

На четверг, 13 января, намечено заседание союзного Совмина под председательством Дмитрия Медведева, на котором также будут рассматривать эти вопросы. А еще через неделю "мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над "i", чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год. Это то, о чем мы, помимо всего прочего, договорились", - заявил белорусский лидер.

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