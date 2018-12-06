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06.12.2018 20:08
Рубрика: Власть

Крайние мэры

Валентина Матвиенко посетовала на нехватку толковых градоначальников
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
Муниципалитеты должны активнее использовать новые практики, инструменты пополнения бюджетов, для этого необходимо обеспечить их квалифицированными кадрами, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В четверг верхняя палата российского парламента принимала у себя гостей из регионов - участников VI съезда общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления". В Москву приехали 253 представителя муниципалитетов из 60 регионов страны.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что местное самоуправление в России как форма общественной самоорганизации полностью состоялось, муниципальная власть эффективно работает на самом близком к населению уровне", - отметила Валентина Матвиенко в приветственном слове. Проблем на муниципальном уровне хватает. Это и нехватка финансов, и зависимость от вышестоящих бюджетов, и недостаток правового регулирования в ряде сфер. "По итогам прошлого года дефицит составил 36 миллиардов рублей. А в этом году его объем может превысить уже 190 миллиардов", - сказала глава Совфеда, добавив, что есть и регионы, где имеется профицит местных бюджетов, их опыт следует тщательно изучать и транслировать в субъекты со сложным финансовым состоянием. "И делать это нужно как можно скорее. Общая ситуация с дефицитом ведет к росту общего муниципального долга. Сейчас он составляет 348 миллиардов рублей", - добавила сенатор. По ее мнению, на местах необходимо использовать новые формы привлечения средств, в том числе муниципальные облигации. И, конечно, повышать квалификацию служащих. "Не секрет, что люди судят о работе властной вертикали по тому, как работают ее "первые" этажи. В значительной степени это касается именно местного уровня власти. Очевидно, что проведение эффективной социально-экономической политики на местах требует не только полномочий и финансов, но и соответствующего кадрового обеспечения", - подчеркнула глава Совфеда. "Сегодня остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов", - отметила она. "Петр Аркадьевич Столыпин сетовал, что "негде взять пятьдесят толковых губернаторов". Теперь, сто лет спустя, нам необходимо найти тысячу толковых градоначальников", - провела Матвиенко историческую аналогию.

Нам необходимо найти тысячу толковых градоначальников

Председатель СФ считает, что для повышения качества местного самоуправления "стоит рассмотреть возможность выработки современного единого подхода к стандартам профессионального образования, специальностям и направлениям подготовки муниципальных служащих, повышения их квалификации".

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