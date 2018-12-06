Медведев: ЧМ-2018 дал мощнейший импульс развитию инфраструктуры РФ

Медведев подчеркнул, что в результате проведения ЧМ-2018 удалось выручить примерно на 200 миллиардов рублей больше потраченной суммы.

"Мы потратили на подготовку турнира примерно 650 миллиардов рублей, - отметил Медведев. - Это расходы на функционирование пенсионной системы в течение одного месяцы. И все. Деньги большие, а с точки зрения расходов это достаточно большая сумма".

По мнению председателя правительства, оценивать значение чемпионата мира по футболу нельзя только лишь арифметикой.

"В городах, принимавших матчи турнира, так и аэропортов зачастую нормальных не было, гостиниц. А сейчас это все есть, - подчеркнул Медведев. - Все это дало мощнейший толчок инфраструктуре, развитию медицинских сервисов, социальных услуг".

Напоследок глава кабмина сказал, что России удалось провести лучший чемпионат мира по футболу за всю историю. К слову, об этом неоднократно говорил также президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.