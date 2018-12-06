Медведев: ЧМ-2018 дал мощнейший импульс развитию инфраструктуры РФ

Новости

Путин предложил странам ЕАЭС создать общую космическую группировку 15:00
Пойман мощный сигнал из далекой галактики 14:50
ФНС запустила сервис для уплаты налогов за третьих лиц 14:49
В Рязани нашли ошибки на надгробиях фронтовиков 14:47
Лавров: Отказ США от ДРСМД создает риски для Европы 14:34
В Грозном обсудили, как противостоять фейкам о Северном Кавказе 14:34
В Госдуме оценили идею обмена главы ВМС Украины на задержанных моряков 14:30
В Крыму оценили масштабы коррупции 14:23
Продажи автомобилей в России выросли на 10 процентов 14:20
Медведев рассказал о своих планах на отдых в новогодние праздники 14:14
Трейлер: второй сезон сериала "Двойник" покажут в России 14:11
Саммит ЕАЭС: Какие вопросы особенно важны для Беларуси 14:05
Полиция Петербурга проверит фонд Александра Сокурова 14:03
Медведев рассказал об "узнаваемых типажах" в сериале "Домашний арест" 14:02
Россия остается важнейшим торговым партнером Украины 13:59
Итан Хоук сыграет в "Городе головорезов" лидера Wu-Tang Clan RZA 13:52
Медведев рассказал о планах по борьбе с исчезновением лесов 13:42
СМИ: Николас Кейдж сыграет главную роль в новой экранизации Лавкрафта 13:42
Американку снимали в душе гостиницы скрытой камерой 13:41
Медведев рассказал о мерах по сдерживанию цен на бензин 13:40
Школьник с ножом в Жулебине час читал энциклопедию 13:38
Петербургская полиция показала видео с задержанным за обман ветерана 13:33
Медведев: Запрета на хождение доллара в России не будет 13:30
В Казани высоко оценили продукцию машиностроения Беларуси 13:29
"Яндекс.Такси" начал сообщать клиентам о снижении цен на поездки 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 14:28
Рубрика: Спорт

Медведев: ЧМ-2018 дал мощнейший импульс развитию инфраструктуры РФ

Текст: Артур Нанян
Председатель правительства Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что состоявший летом в нашей стране чемпионат мира по футболу дал толчок развитию инфраструктуры в городах, где проходили игры.

Медведев подчеркнул, что в результате проведения ЧМ-2018 удалось выручить примерно на 200 миллиардов рублей больше потраченной суммы.

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Стали известны соперники России в отборочном турнире ЧЕ-2020

"Мы потратили на подготовку турнира примерно 650 миллиардов рублей, - отметил Медведев. - Это расходы на функционирование пенсионной системы в течение одного месяцы. И все. Деньги большие, а с точки зрения расходов это достаточно большая сумма".

По мнению председателя правительства, оценивать значение чемпионата мира по футболу нельзя только лишь арифметикой.

"В городах, принимавших матчи турнира, так и аэропортов зачастую нормальных не было, гостиниц. А сейчас это все есть, - подчеркнул Медведев. - Все это дало мощнейший толчок инфраструктуре, развитию медицинских сервисов, социальных услуг".

Напоследок глава кабмина сказал, что России удалось провести лучший чемпионат мира по футболу за всю историю. К слову, об этом неоднократно говорил также президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Спорт Футбол Чемпионат мира Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев: Запрета на хождение доллара в России не будет
В Минобороны России оценили проход эсминца США
КС признал законным установление границы между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков
Росавиация: Столичные аэропорты работают в штатном режиме