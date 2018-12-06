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06.12.2018 13:26
Рубрика: Общество

Медведев: Дефицит врачей снижается, эта работа будет продолжена

Текст: Галина Мисливская
В России не хватает 22,5 тысяч медиков разных специальностей. В сфере подготовки и переподготовки врачей сделано немало, эта работа будет продолжена, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам.

Журналистка из Томска Ирита Минина задала ему вопрос о болевых точках здравоохранения - профессиональном выгорании медиков, их стремлении перейти их государственной медицины в частную и, как следствие, кадровом дефиците.

"Это трудная профессия и по знаниям, и по человеческим навыкам, - отметил премьер, - но большинство из них верны клятве Гиппократа".

Медведев признал, что проблема нехватки кадров есть. "У нас дефицит общий по стране приблизительно 22,5 тысяч человек. Это означает, что в отдельных регионах, в отдельных местах не хватает, например, терапевтов, педиатров, а в других местах не хватает узких специалистов", - сказал он.

Фото: Россия 24
Видеотрансляция интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам

Десять лет назад, напомнил глава кабмина, остро не хватало терапевтов, на их подготовку был сделал основной упор. Сейчас ситуация пестрая - наблюдается нехватка врачей разных специальностей, в каждом регионе соотношение свое.

"В любом случае, нужно готовить новых врачей. Этот дефицит в 22,5 тысяч, о котором я сказал, его точно нужно закрывать. За последние несколько лет мы подготовили приблизительно восемь тысяч врачей, и этот дефицит мы, естественно, снижаем. Эту работу нужно продолжить, но не любой ценой", - подчеркнул Медведев.

При этом он обратил внимание на важность клинической практики для квалификации медработника: "Врач не может быть подготовлен с iPad в руках или с блокнотиком в руках, он должен идти в операционную, должен идти в больницу".

Усилия государства сейчас должны быть направлены на несколько позиций: это подготовка и переподготовка современных врачей, ликвидация дефицита кадров, улучшение условий труда врачей, считает премьер.

Общество Здоровье Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Интервью Дмитрия Медведева телеканалам Реформа здравоохранения
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