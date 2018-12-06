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06.12.2018 12:44
Рубрика: Экономика

Медведев: Экономика России имеет достаточный запас прочности

Текст: Владимир Кузьмин
Российская экономика имеет запас прочности и все возможности для стабильного развития, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Итоги года председатель правительства традиционно подвел в прямом эфире программы "Разговор с Дмитрием Медведевым", ответив на вопросы ведущих пяти российских каналов. Прежде всего, он отметил, что в 2018 году в России прошли выборы президента. "И наша страна имеет все возможности для стабильного развития", - заявил премьер.

Фото: Россия 24
Видеотрансляция интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам

Темпы роста экономики за 10 месяцев этого года составляют приблизительно 1,7 процента. На эти показатели кабинет министров и рассчитывал, сказал премьер. Цифры невелики, но практически соответствуют тому, что демонстрируют европейские экономики. "Для того, чтобы развиваться дальше, нам нужны другие темпы роста", - согласился Медведев.

- В этом году темпы роста будут такие, как я сказал. Но к 2020 году мы будем стремиться выйти на более высокие темпы - порядка 2 процентов, а в 2021 году - 3 процентов, - озвучил глава правительства планы на ближайшие годы.

Другой позитивный итог года - впервые за несколько лет страна получила профицитный бюджет. И речь не о долях процента, а о существенном превышении доходов над расходами. "Это говорит о том, что мы правильным образом распорядились доходами и правильно просчитали последствия принимаемых решений", - считает Дмитрий Медведев. В частности, это касается консервативного прогноза по цене на нефть в 40 долларов за баррель. "Наша экономика имеет запас прочности благодаря этим решениям", - уверен премьер-министр.

Инфляция находится на рекордно низких показателях. В этом году в правительстве рассчитывают выйти на 3,5 процента. "Это позволяет людям планировать свои доходы и свои расходы, - подчеркнул глава кабмина. - Одно дело, когда инфляция 4 процента и даже на продуктовой корзине это видно невооруженным глазом, а другое дело, когда несколько лет назад она была 15 процентов".

Фото: depositphotos.com
МЭР дало прогноз по инфляции и нефти до 2036 года

При всех успехах кабинет министров продолжает работать над запасом прочности для экономики страны от внешних шоков, заверил Медведев. А они сохраняются в виде волатильности цен на нефть и противостояния с рядом других государств. Наращиваются валютные резервы - за год они увеличились на 30 миллиардов долларов, - служащие подушкой безопасности, на низком уровне поддерживается уровень внешнего долга.

- Экономические итоги года при всех трудностях, издержках - понятно, что мы тоже многим недовольны, - я могу оценить как вполне позитивные, - заключил премьер-министр.

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