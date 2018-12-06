Медведев назвал пенсионную реформу трудным решением

Пенсионные решения для власти были трудными, но без них правительство не смогло бы обеспечить рост доходов пенсионеров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Совершенствование пенсионного законодательства продолжится, отметил он, но базовые условия рассчитаны на длительную перспективу.

Изначально все, кто был причастен к их подготовке, понимали, что такого рода решения не добавляют власти популярности, признал глава правительства в прямом эфире программы "Разговор с Дмитрием Медведевым", но это были выстраданные решения.

"Мы понимали, что такого рода решения вызовут отрицательные эмоции", - сказал премьер. Он призвал не мыслить категориями "нравится - не нравится": "Если мы в экономике будем делать только то, что нам нравится, то мы превратимся в отсталую и очень слабую страну".

У власти было несколько возможностей, напомнил он. Предлагалось просто увеличить размер отчислений в Пенсионный фонд. Однако опыт России и мира показывает, что вместе с этим упадут зарплаты, их значительная часть переместится в конверты, а это ведет к отсутствию пенсий и нестабильным условиям труда.

Правительство воспользовалось второй возможностью. "Это точно наименьшее зло", - не сомневается Дмитрий Медведев.

Первоначальный вариант, предложенный кабинетом министров, был простым и вызвал жесткую дискуссию. "Мы понимали, что этот вариант должен быть доработан", - рассказал председатель правительства. Был откорректирован возраст выхода на пенсию для женщин, сохранены большинство льгот и дополнительных возможностей для отдельных категорий льготников, сохранен ряд позиций по длительному периоду работы, сохранены позиции, которые касаются поддержки отдельных категорий граждан, введены правила для дополнительных выплат сельским долгожителям.

Главное - обеспечены условия для повышения пенсионных выплат. "Мы же все это сделали не ради устойчивости некой абстрактной пенсионной системы, хотя это важно с точки зрения макроэкономики, а прежде всего для того, чтобы пенсионеры получали более высокую пенсию, - заявил Медведев. - Это прямо зафиксировано, и каждый год в течение шести лет пенсия будет расти на одну тысячу рублей. Мы бы не смогли это обеспечить, если бы не эти решения".

Рост пенсий продолжится и дальше, за горизонтом этой шестилетки. "Это можно сделать, только проведя эти сложные, но назревшие реформы, - еще раз попытался донести премьер-министр. - Поэтому если быть ответственными людьми, то никакого иного решения для власти не оставалось".

Дмитрий Медведев постарался успокоить - такие решения часто пересматривать нельзя: "Очевидно, что это рассчитано на длительную перспективу". Однако и о будущем думать необходимо.

- Совершенствование законодательства должно продолжиться, но базовые условия одобрены, приняты и начинают действовать с теми сроками, которые предусмотрены в законе, - подытожил председатель правительства тему.