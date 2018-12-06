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06.12.2018 14:15
Рубрика: Власть

Медведев рассказал о рисках цифровизации экономики

Текст: Галина Мисливская

Цифровизация экономики создает риски роста безработицы, которые надо минимизировать посредством оперативной подготовки и переподготовки востребованных в данный момент специалистов. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе интервью российским телеканалам.

"В ряде случаев внедрение современных цифровых технологий действительно означает изменение количества рабочих мест. Вызов, связанный с цифровизацией, он такого рода проблемы создает", - отметил он, добавив, что цифровые технологии - это не только вызов, но и благо. "Нам нужно предпринимать усилия для того, чтобы цифра приносила больше позитива, чем отрицательных вещей", - подчеркнул глава кабмина.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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При этом он отметил, что в России сейчас зафиксирована беспрецедентно низкая безработица -  4,7%, она рассчитана по методике международной организации труда. "Это достижение, которое мы должны хранить по максимуму. Мы знаем, какая безработица в других странах, причем развитых странах", - сказал Медведев.

Премьер считает, что нужно готовить людей к тому, чтобы они могли занимать более сложные, более высокотехнологичные рабочие места. Впрочем, менее технологичные места и так будут уходить в прошлое, поскольку уровень заработных плат там ниже. "Поэтому программы переподготовки, в рамках программы общей по цифровой экономике, они должны быть", - считает он.

Отвечая на вопрос, готова ли система образования к решению этой задачи, он заявил, что "образование никогда не готово к вызовам, именно поэтому образование меняется". Сославшись на собственный преподавательский опыт, он отметил, что "это нормально, в противном случае система образования перестала бы развиваться".

Искусство государственного управления должно заключаться в том, чтобы власти вовремя отвечали на возникающие вызовы. "Есть потребность готовить программистов - нужно быстрее туда бежать и вкладывать туда деньги, есть потребность готовить врачей - нужно расширять номенклатуру врачебных специальностей, нужно обязательно вкладывать деньги в это направление", - пояснил он.
 

Власть Работа власти Экономика Макроэкономика Правительство Председатель Правительства Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
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