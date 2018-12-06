Медведев рассказал о влиянии государства на культуру

Государство, поддерживая культурные проекты, должно не навязывать, а правильно расставлять приоритеты. В противном случае госпомощь превратится в цензуру, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Если мы просто все, так сказать, канализируем <…> и скажем, что делать нужно, <…> это будет не культура, это будет цензура. Но приоритеты - это другая история, и в этом смысле у государства есть способы и средства регулирования", - сказал премьер.

Медведев добавил, что нередко читает о том, что американские фильмы "очень неплохо продвигают именно патриотические ценности США", и отметил, что перенять подобную практику было бы неплохо: "Я думаю, что и нам нужно об этом заботиться, нам тоже нужно определенным образом выстраивать приоритеты, но ничего нельзя навязывать, культура должна быть разной".

По словам Медведева, "в национальном проекте на культуру запланировано 100 миллиардов". "Это должно быть вот то, что сейчас является исключительно важным для граждан нашей страны", - заключил он.