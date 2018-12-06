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06.12.2018 13:14
Рубрика: Власть

Медведев: Россия решила основные вопросы продовольственной безопасности

Текст: Евгений Гайва

Россия решила основные вопросы продовольственной безопасности, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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"Мы решили основные позиции по продовольственной безопасности, мы поставляем зерно, другие товары на мировые рынки", - сказал премьер-министр в прямом эфире телеканалов.

При этом, Дмитрий Медведев отметил, что заметное развитие отмечается не только в сфере сельского хозяйства, но и в других отраслях промышленности. В частности, выросла фармацевтическая промышленность, так как появился спрос на лекарства, привел пример премьер-министр.

Сейчас Россия достигла плановых показателей самообеспеченности продовольствием практически по всем показателям "Доктрины продовольственной безопасности". Пока не достигнуты показатели только по молоку. При этом значительные объемы производимого в стране продовольствия экспортируются. По итогам прошлого года объем российского сельскохозяйственного экспорта превысил 20 миллиардов долларов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика АПК Правительство Председатель Правительства Интервью Дмитрия Медведева телеканалам
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