Медведев: Россия решила основные вопросы продовольственной безопасности

Россия решила основные вопросы продовольственной безопасности, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

"Мы решили основные позиции по продовольственной безопасности, мы поставляем зерно, другие товары на мировые рынки", - сказал премьер-министр в прямом эфире телеканалов.

При этом, Дмитрий Медведев отметил, что заметное развитие отмечается не только в сфере сельского хозяйства, но и в других отраслях промышленности. В частности, выросла фармацевтическая промышленность, так как появился спрос на лекарства, привел пример премьер-министр.

Сейчас Россия достигла плановых показателей самообеспеченности продовольствием практически по всем показателям "Доктрины продовольственной безопасности". Пока не достигнуты показатели только по молоку. При этом значительные объемы производимого в стране продовольствия экспортируются. По итогам прошлого года объем российского сельскохозяйственного экспорта превысил 20 миллиардов долларов.