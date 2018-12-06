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Рубрика: Власть

Медведев: США и ряд других стран вставляют "палки в колеса" развития РФ

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

США и ряд других стран вставляют "палки в колеса" развития РФ, но остальные понимают, что санкции вредят всем. Об этом заявил Дмитрий Медведев во время традиционного интервью российским телеканалам, посвященного итогам года.

Медведев рассказал о возможностях России для стабильного развития

Председатель правительства напомнил о недавней встрече так называемого комитета по иностранным инвестициям, куда входят представители крупнейших компаний мира. "Общая капитализация этих компаний, когда они приезжают в гости сюда, составляет несколько триллионов долларов. Это действительно первые лица, и, конечно, они все говорят: "Мы очень хотели бы остаться в России, развивать свой бизнес". Так что в этом смысле никто не уходит", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, отдельные правительства палки в колеса вставляют. "Чего скрывать, это и правительство Соединенных Штатов Америки, администрация США и некоторых европейских стран. Но другие страны ведут себя гораздо более адекватно и активно говорят, что все эти санкции нанесли огромный ущерб", - отметил глава кабмина.

По словам Медведева, национальная экономика России может развиваться, прежде всего, за счет собственных инвестиций. "Иностранные инвестиции, при всем уважении, почтении к ним, нашем желании их получить - это все-таки вторичный источник", - сказал Медведев, отвечая на вопрос об источниках инвестиций в условиях санкций.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Интервью Дмитрия Медведева телеканалам Санкции и антисанкции
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