Медведев: Запрета на хождение доллара в России не будет

Россия продолжит курс на дедолларизацию, но это означает развитие расчетов с другими странами в национальных валютах, а не запрет на обращение американской валюты внутри страны, пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дедолларизация не означает отказа от доллара, заявил председатель правительства в прямом эфире программы "Разговор с Дмитрием Медведевым". Американская валюта остается важнейшей мировой и резервной валютой. "Никакого запрета на хождение доллара - в установленных законом рамках - в нашей стране не будет, - пообещал премьер. - Люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары".

- Таких идей ни у кого никогда не было, - заверил он. - Эти идеи абсурдны, они противоречат экономическим правилам.

В то же время Россия должна заниматься дедолларизацией, потому что нужно ориентироваться на свою валюту. Рублем выгоднее платить, выгоднее устанавливать отношения с другими странами в рублях, объяснил Медведев.

"И это совершенно нормально. Мы этот курс обязательно продолжим", - подчеркнул глава кабинета министров.