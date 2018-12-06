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06.12.2018 22:38
Рубрика: Власть

МИД РФ: США нацелена на демонтаж контроля над оружием

Вашингтон нацелен на демонтаж существующей системы контроля над вооружениями и его нераспространения в космосе, убеждены в МИД РФ. Заявление об этом ведомство сделало по итогам обсуждения на Генассамблее ООН трех российских документов: резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" (НПОК) и "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" (МТДК), а также процедурного решения "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве" (ПГВК).

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в поддержку документа по НПОК высказались 128 государств и этот результат "подтвердил значимость и актуальность нашей инициативы, являющейся на сегодняшний день важной практической мерой транспарентности и укрепления межгосударственного доверия".

При этом под давлением США ряд государств выступил против собственных национальных приоритетов и выразили пассивное согласие с возможной реализацией заявленных Вашингтоном планов по размещению оружия в космосе" Позицию Вашингтона в МИД расценили "как еще одну яркую демонстрацию нацеленности Вашингтона на демонтаж современной системы контроля над вооружениями и нераспространения и жесткое препятствование любым позитивным шагам в этой области".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Выход США из договора о РСМД
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