. События года 2018

Минстрой уточнит критерии признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Проект постановления правительства об этом ведомство опубликовало для общественного обсуждения.

Основанием для признания многоквартирного дома аварийным, а значит, подлежащим сносу или реконструкции разработчики документа предлагают считать такое техническое состояние его несущих конструкций или здания в целом, при котором есть риск потери устойчивости или обрушения.

Дома, которые не соответствуют критериям аварийности, но имеют высокую степень износа и требуют контроля технического состояния, предлагается относить к категории ветхих многоквартирных домов.

Предлагаемые изменения направлены на исключение случаев необоснованного признания аварийными многоквартирных домов, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

В рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" до 2025 года планируется расселить 664 тысячи человек, проживающих в аварийных домах общей площадью 12 миллионов квадратных метров.