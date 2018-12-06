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Рубрика: Власть

Мэри Поппинс попала в закон

Минтруд утвердил профстандарт для няни
Текст: Марина Гусенко
Няням теперь придется работать по стандарту. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин подписал приказ об утверждении профстандарта для нянь - работников по присмотру и уходу за детьми.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе минтруда. Документ направлен в минюст для регистрации. Профстандарт разработали в ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" совместно с благотворительной организацией "Социальная сеть добровольческих инициатив "Соседи". В нем подробно прописаны функции няни. Как она должна работать с детьми до трех лет и старше, с какой периодичностью менять им белье, помогать в приеме пищи и учить детей есть самостоятельно, организовывать детский сон и игры с малышом как в помещении, так и на свежем воздухе, поддерживать чистоту в помещении, где находится ребенок.

Фото: photoxpress
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Также няня должна уметь оказать ребенку первую медпомощь. Всему этому будут обучать на курсах для нянь, которые откроются, когда профстандарт зарегистрируют. После учебы няни смогут пройти добровольную сертификацию. Ранее Топилин отмечал, что в стандарте не должно быть требований по обязательному медобразованию. Но в нем есть специальный раздел - как ухаживать за детьми с особенностями здоровья и развития. Как найти к ним правильный подход, если у ребенка нарушены зрение или слух, есть аутистическое расстройство, задержка психического развития.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Правительство Минтруд
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