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06.12.2018 23:48
Рубрика: Экономика

За себя и того парня

На сайте Федеральной налоговой службы появилась возможность платить налоги за третьих лиц
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск №7739 (276)

Пользоваться новым функционалом несложно. На странице сервиса требуется выбрать категорию налогоплательщика и ввести данные о нем в специальной форме, указав индивидуальный идентификационный номер (ИНН). Если у налогоплательщика есть сформированный налоговым органом платежный документ с указанным в нем индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате, уточняется в сообщении ФНС.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Возможность оплачивать налоги за третьих лиц появилась у россиян в 2016 году благодаря поправкам в Налоговый кодекс РФ. Речь идет не только о гражданах. Юридические лица также могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а руководители вправе погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств, напоминают в ФНС.

Ранее ведомство в пилотном режиме запустило другой сервис, позволяющий гражданам оплачивать имущественные налоги через "Личный кабинет налогоплательщика" с помощью банковской карты. Отмечалось, что он даст людям возможность оперативно и без комиссии совершать платежи, а самой службе - быстро получать статусы их прохождения.

Ставка на новые технологии себя оправдывает. В конце ноября - за несколько дней до истечения срока уплаты имущественных налогов за 2017 год - с помощью "Личного кабинета" и банковских карт граждане только за сутки заплатили 800 миллионов рублей налогов.

В целом за ноябрь число запросов к сервису достигло 35 миллионов. Максимальное число обращений, обработанных за день, составило 2,5 миллиона. Для сравнения: в 2017 году в ноябре пользователи посетили "Личный кабинет" 24 миллиона раз, а максимальное количество обращений в день тогда было на уровне 933 тысяч.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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