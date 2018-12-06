На свадьбе в Иране мужчина расстрелял гостей, четверо погибли

В иранском городе Чаман (западная провинция Керманшах) гуляния по случаю свадьбы молодоженов закончились кровавой драмой. В результате стрельбы, которую открыл один из гостей, были убиты четыре человека, десятки получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба Сил охраны правопорядка провинции Керманшах.

По его данным, инцидент произошел накануне вечером. Один из приглашенных на свадьбу мужчин начал потасовку с другими гостями. В ходе ссоры злоумышленник достал автомат "Калашникова" и начал беспорядочную стрельбу. В результате нападения ранения получили 26 человек, все они были доставлены в больницы. Впоследствии врачам не удалось спасти жизни четырем пострадавшим. В настоящее время в медучреждениях остаются на лечении 11 человек.

Полиция задержала виновника инцидента, ведется следствие. Сообщается, что стрелявший имеет криминальное прошлое и был ранее осужден за убийство.